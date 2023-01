Nashik Crime News : मित्राच्या खुनप्रकरणी आरोपीला जिल्हा न्यायालयाने ठोठावली जन्मठेप

नाशिक : मोबाईल चोरल्याच्या संशयावरून मित्राची तलवारीने निर्घृण खुन केल्याप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली असून, दोघांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

आरोपीला ५० हजार रुपयांच्या दंडांसह मयत तरुणाच्या आई-वडिलांना नुकसान भरपाई म्हणून एक लाख रुपये देण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सदरील खुन गेल्या २०१८ मध्ये दिंडोरी परिसरात झाला होता. (district court sentenced the accused to life imprisonment in case of friend murder Nashik Crime News)

पोपट उर्फ शंकर जगन बेंडकुळे (३०, रा. दिंडोरी) असे आरोपीचे नाव आहे. तर, सचिन राजाराम भगर (२३, रा. दिंडोरी) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी पोपट बेंडकुळे याचा मोबाईल फोन चोरीला गेला होता.

त्याने याबाबत त्याचा मित्र सचिन भगर याच्यावर संशय घेत, त्याच्याकडे मोबाईल असून तो देत नसल्याचा त्याल संशय होता. त्या रागातून आरोपी पोपट याने त्याचे दोन मित्र दीपक बाळू बेंडकुळे व योगेश उर्फ चिल्ल्या बेंडकुळे यांच्या मदतीने ४ जानेवारी २०१८ रोजी रात्री सचिन यास फिरायला जायच्या बहाण्याने मोटारसायकलवरून नेले.

त्यास आरोपीने निर्जनस्थळी नेत त्याठिकाणी तलवारीने सचिनच्या गळ्यावर वार करून निर्घृणपणे खून केला होता. त्यानंतर त्याचा मृतदेह पोत्यात भरून मोहाडी परिसरातील कुनोली रस्त्यालगत फेकून दिले होते.

या घटनेनंतर तो घरी परतला आणि त्याच्या आई-वडिलांना घडलेला प्रकार सांगितला. त्यांनी त्यास तात्काळ पोलिसात माहिती देण्याचे सांगितले असता पोपट स्वत: पोलिसासमोर हजर होत गुन्ह्याची कबुली दिली होती.

याप्रकरणी दिंडोरी पोलीसात खुनाचा गुन्हा दाखल झाला होता. उपअधीक्षक पाडवी यांनी गुन्ह्याचा तपास करीत, दोषारोपपत्र जिल्हा न्यायालयात सादर केले होते. सदरील खटला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आदिती कदम यांच्यासमोर चालला.

यात सरकार पक्षातर्फे ॲड. सुलभा सांगळे यांनी कामकाज पाहताना १० साक्षीदार तपासले. यात परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपी पोपट बेंडकुळे यास जन्मठेप व ५० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली.

तर, दोघांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. तसेच, मयत सचिन भगर यांच्या आई-वडिलांना नुकसान भरपाई म्हणून एक लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. त्यांनी सदरची रक्कम न स्वीकारल्यास ती विधी विभागात जमा करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले.

