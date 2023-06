Nashik Bank Election: निवृत्त सभासदांना मतदानाचा हक्क नाहीच; रविवारी मतदान

Nashik Bank Election : जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी बँकेच्या निवृत्त सभासदांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्याबाबतच्या आदेशावरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठविली आहे.

ऐन मतदानाच्या तोंडावरच हा निर्णय आल्याने बॅंकेचे तब्बल ५ हजार ३०० निवृत्त सभासद मतदानास मुकणार आहेत. दरम्यान, येत्या २ जुलैस होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेत बॅंकेचे ७ हजार ९४२ सभासद मतदानाचा हक्क बजावतील. (District Government and Council Employees Bank Election Retired members are not entitled to vote nashik news)

सहकार प्राधिकरणाने शासकीय कर्मचारी बँका, पतसंस्था, नागरी बँकांच्या कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. त्यानुसार शासकीय सेवेतून निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सभासदत्व अबाधित ठेवताना त्यांचा मतदानाचा अधिकार कमी केला आहे.

त्यामुळे बँकेच्या एकूण १३ हजार २४२ सभासदांपैकी सुमारे ५ हजार ३०० सभासद कमी झाले आहेत. या निर्णयाविरोधात निवृत्त सभासद, तसेच जिल्हा सरकारी व परिषद बँकेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

त्यावर गेल्या ९ मेस सुनावणी होऊन न्यायालयाने सहकार विभागाने २० फेब्रुवारीस काढलेल्या निवृत्त सभासदांच्या कमी करण्यात आलेल्या मतदान अधिकार आदेशाला स्थगिती दिली होती. १२ जूनपर्यंत निवडणुकीस स्थगिती दिल्याचे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले होते.

या निर्णयानंतर, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा समावेश मतदार यादीत करण्यात आला होता. मात्र, सहकार पॅनलचे उमेदवार निलेश देशमुख व इतर सहा सभासदांनी राज्य शासनाच्या आदेश स्थगितीवर निर्णय द्यावा, अशी याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर १२ जूनला सुनावणी होऊ शकली नाही; परंतू, २१ जूनला सुनावणी होऊन निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. हा निकाल आता जाहीर करण्यात आला असून, यात न्यायालयाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कमी केलेल्या मतदानाच्या अधिकारास दिलेली स्थगिती उठविण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत.

या निर्णयामुळे मतदार यादीत समाविष्ट झालेल्या ५ हजार ३०० निवृत्त कर्मचाऱ्यांची नावे नावे पुन्हा वगळावी लागणार आहेत.

"निवृत्त कर्मचारी हे बॅंकेचे सभासद आहेत. त्यांच्या मतदानाच्या हक्कासाठी आम्ही न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, विरोधकांना निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार नको असल्याने त्यांनी याचिका दाखल केली. या निर्णयामुळे बॅंकेचे निवृत्त सभासद मतदानापासून वंचित राहणार असून, बॅंकेचे मोठे नुकसान होणार आहे."-भाऊसाहेब खताळे, नेते, समता पॅनल

"निवृत्त कर्मचारी सभासद हे आमचेच आहे. त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळू नये, अशी आमची भूमिका नव्हती वा आमचा विरोधही नव्हता. मात्र, न्यायालयाने दिलेला आदेश कायद्याला धरून असल्याने तो आम्ही स्वीकारत आहोत." -उत्तमबाबा गांगुर्डे, नेते, सहकार पॅनल