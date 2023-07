By

Nashik News : ग्रामविकास विभागाने ३० जूनला जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील वाघेरे ग्रामपंचायतीमधुन गोधड्याचा पाडा ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन झाली आहे.

त्यानुसार त्र्यंबकेश्‍वर तालुक्यात ८४ ऐवजी ८५ व जिल्हा परिषदेत १३८७ ऐवजी १३८८ ग्रामपंचायती झाल्या आहेत. सदर ग्रामपंचायत स्थापनेसाठी सर्व ग्रामस्थ, सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व इगतपुरी-त्र्यंबकेश्‍वरचे आमदार हिरामण खोसकर यांची मागणी व पाठपुरावा सुरू होता. (District has 1388 Gram Panchayats Creation of Goddya Pada Gram Panchayat from Vaghera Gram Panchayat Nashik)

ग्रामविकास विभागाच्या विविधी आदेशांद्वारे तसेच, वाघेरे येथील ग्रामसभेत २६ नोव्हेंबर २०२१ला वाघेरा ग्रामपंचायतीचे विभाजन करुन गोधड्याचा पाडा स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याबाबत ठराव करण्यात आला होता.

तसेच, त्र्यंबकेश्‍वर पं. स. च्या गट विकास अधिकाऱ्यांनी शिफारस केली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषद, स्थायी समितीने १२ सप्टेंबर २०२२ला स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा ठराव केला होता. सदर प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे व त्यांच्यामार्फत शिफारशीने शासनास सादर झाला होता.

स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन झाल्यामुळे स्वतंत्र कार्यकारिणी, ग्रामपंचायत कार्यालय, १५ वा वित्त आयोग व पेसा निधी स्वतंत्रपणे मिळणार आहे.

त्याचप्रमाणे यावर्षी नाशिक तालुक्यातील गंगाम्हाळुंगी या ग्रामपंचायतीमधुन सुभाषनगर, बागलाण तालुक्यातील केळझर या ग्रामपंचायतीमधुन तताणी व येवला तालुक्यातील शिरसगाव लौकी या ग्रामपंचायतीमधुन लौकी शिरस अशा तीन ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांनी दिली.

"त्र्यंबकेश्‍वर तालुक्यातील वाघेरा ग्रामपंचायतीमधुन गोधड्याचा पाडा ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत झाल्यामुळे गोधड्याचा पाडा या गावाला शासनाच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देणे आता शक्य होणार आहे." -आशिमा मित्तल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद