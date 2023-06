Nashik Bank Election : दी नाशिक जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स् असोसिएशनची पंचवार्षिक निवडणूक सलग तिसऱ्यांदा बिनविरोध झाली.

विश्‍वास ठाकूर, अजय ब्रह्मेचा, डॉ. शशीताई अहिरे, दत्ता गायकवाड, नानासाहेब सोनवणे व राजेंद्र सुर्यवंशी यांनी बिनविरोध निवडीसाठी नेतृत्त्व केले. (District Urban Co operative Banks Association 5 year elections were held uncontested for third time nashik news)

या प्रक्रियेत नाशिक शहर क्षेत्रातून विश्‍वास ठाकूर (विश्‍वास बँक), नानासाहेब सोनवणे (जनकल्याण बँक), वसंत खैरनार (गोदावरी अर्बन बँक), हेमंत धात्रक (नामको बँक), डॉ. शशीताई अहिरे (जिल्हा महिला बँक), दत्ता गायकवाड (नाशिक रोड-देवळाली व्यापारी बँक), अशोक झंवर (श्री महेश बँक), अशोक तापडीया (बिझनेस बँक), सुनील गिते (जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी बँक),

शरद कोशिरे (श्री गणेश सहकारी बँक) यांची निवड करण्यात आली. तर नाशिक ग्रामीणमधून अजय ब्रह्मेचा (लासलगांव मर्चंटस् बँक), राजेश भांडगे (येवला मर्चंटस् बँक), संजय वडनेरे (मनमाड अर्बन बँक), हिरालाल सुराणा (प्रगती अर्बन बँक), नितीन वालखेडे (कळवण मर्चंटस् बँक), कैलास येवला (सटाणा मर्चंटस् बँक)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

शरद दुसाने (मालेगांव मर्चंटस् बँक), राजेंद्र सुर्यवंशी (देवळा मर्चंटस् बँक), महेंद्र बोरा (वणी मर्चंटस् बँक), राजकुमार संकलेचा (चांदवड मर्चंटस् बँक) हे बिनविरोध निवडून आलेत. मनोज गोडसे (श्री समर्थ बँक) आणि मिर्झा सलीमबेग जब्बारबेग (दि फैज मर्कंटाईल बँक) या दोघांनी माघार घेतल्यामुळे निवडणूक बिनविरोध झाली. तथापि, त्यांना विशेष निमंत्रित म्हणून घेण्यात आले आहे.

डिसेंबरमध्ये सहकार परिषद

दरम्यान, असोसिएशनतर्फे यंदा डिसेंबरमध्ये राज्यस्तरीय ‘सहकार परिषद’ होणार आहे. यामध्ये नागरी सहकारी बँकांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित राहतील, असे परिषदेचे निमंत्रक श्री. ठाकूर यांनी सांगितले.