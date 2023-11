Nashik News : गरज नसताना मायको सर्कल व सिडकोतील त्रिमूर्ती चौकात उड्डाणपूल उभारण्याचा प्रस्ताव रद्द न करता त्यासाठी राखीव दायित्वाचा निधी सिडको व सातपूर विभागातील विकासकामांकडे वळविण्याचा घाट बांधकाम विभागाकडून रचला जात आहे.

यानिमित्ताने प्रशासनाकडून समान निधी वाटपाचे गणित बिघडणार आहे. (divert amount of flyovers to CIDCO Satpur issue of uneven funding due to prestige of construction department Nashik)

महापालिकेकडून मायको सर्कल व सिडकोतील त्रिमूर्ती चौक ते संभाजी चौकदरम्यान उड्डाणपुलाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अडीचशे कोटी रुपयांच्या दोन्ही प्रस्तावासाठी अंदाजपत्रकात टोकन रक्कम नऊ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

वास्तविक उड्डाणपुलांची आवश्‍यकता नसतानाही पूल निर्मितीचा घाट घातला गेल्याने संशयाने या प्रस्तावाकडे पाहिले गेले. उड्डाणपूल उभारण्यापूर्वी वाहतूक सर्वेक्षण करणे आवश्‍यक असते परंतु जुन्या अहवालाचा आधार घेऊन पुलाचा घाट घातला गेला.

विशिष्ट ठेकेदारांना नजरेसमोर ठेवून निविदा प्रक्रिया राबविणे, सिमेंटच्या दर्जाची प्रतवारी वाढविण्याचे निमित्त करून पुलाच्या कामात ४४ कोटी रुपयांची वाढ करणे, स्टार रेट वाढविणे यामुळे पुलाचे काम संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले.

त्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी उड्डाणपूल रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मायको सर्कलचा पूल रद्द करण्यात आला. सिडकोच्या उड्डाणपुलासाठी आयआयटी पवईला वाहतूक सर्वेक्षणाच्या सूचना दिल्या.

जुलै २०२२ मध्ये आयआयटी पवईने उड्डाणपुलाची गरज नसल्याचा अहवाल दिल्यानंतर त्रिमूर्ती चौकातील उड्डाणपूल रद्द करण्यात आला.

मात्र पूल रद्द करण्यच्या सूचना देण्यात आल्या असल्या तरी ठेकेदाराकडून पत्र स्वीकारले गेले नव्हते व बांधकाम विभागाकडून तशी तजवीज केली जात असल्याची चर्चा होती.

लेखा विभागाला उड्डाणपुलाचे काम रद्द झाल्याचे पत्र प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत पुलासाठी आर्थिक तरतूद तशीच ठेवावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत सिडको व सातपूरसाठी पुलासाठी तरतूद असलेला निधी वळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.