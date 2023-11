By

चिचोंडी : उठा पांडुरंगा आता दर्शन द्या सकळी... झाला अरुणोदय सरली निद्रेची वेळा... उठी ऊठी गोपाला, असा पहाटे कानावर येणारा स्वर... पहाटेचा मंजूळ गारवा... हळूवार वाहणारा वारा... धुक्याची हलकी चादर... सुमधुर आवाजातील भक्तिगीतांचे सूर... या प्रसन्न वातावरणात सध्या चिचोंडी परिसरातील गावांची सकाळ उजाडत असून, भल्या पहाटे मंजूळ स्वरांनी दिवाळीच्या आनंदात भर पडली आहे.

ध्वनिक्षेपकावरील हा आवाज पंचक्रोशीत घुमत असल्याने परिसरातील वातावरण काकड आरतीमुळे आनंदमय व उत्साहीत झाले आहे. (Diwali Festival 2023 Kakad Aarti breaks dawn in Chichondi area Adding to excitement of Diwali devotional atmosphere nashik)

चिचोंडी बुद्रुक येथील हनुमान मंदिरात कोजागिरी पोर्णिमा ते त्रिपुरी पौर्णिमापर्यंत दरवर्षी काकड आरती होते. अनेक वर्षांपासून सुरु असलेली ही प्रथा या वर्षीही सुरू आहे. सध्या दिवाळी सण सुरू असून, प्रकाशाच्या पर्वात पहाटेच्या सुमधुर भूपाळींनी सकाळ भक्तिमय उजाडत आहे.

येथील शंकर महाराज काळे, मदन महाराज खराटे, रघुनाथ घोटेकर, धोंडीराम बारहाते, सचिन मढवई, दगू मढवई, बबन मढवई, राऊसाहेब मढवई, अनुसया मढवई, उषा काळे, सुभाबाई मढवई, शोभा मढवई, साईनाथ शिंगणे, आबा महाराज खराटे, अंगणगाव येथे नारायण महाराज काळे, गोरख महाराज काळे, राऊसाहेब गायकवाड, भाऊसाहेब बोराळे, सुदाम गोरे, हरी बोराळे, प्रभाकर गायकवाड, एरंडगाव येथे उत्तम महाराज मढवईसह भजनी मंडळ, भिंगारे येथे रावसाहेब गाडे, रतन गाडे,

गणेश जगताप, निमगाव येथे भाऊसाहेब महाराज दिवटे, अर्जुन लभडे, सूर्यभान दवंगे, भाऊसाहेब लभडे, अशोक लभडे, ताईबाई लभडे, कस्तुराबाई लभडे, परिगाबाई लभडे, साताळी येथे बाळू कोकाटे, साहेबराव आहेर, बबन सोनवणे, कानू कोकाटे, अरुण कोकाटे, बाळू काळे, सोपान काळे, ताराबाई काळे, अनुसया कोकाटे, पुंजाबाई कोकाटे आदींसह भजनी मंडळ काकडा भजन घेतात. काकड्यासाठी ग्रामस्थ नियमित उपस्थित राहतात.