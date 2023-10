मालेगाव : दिव्यांग योजनेपासून वंचित असलेल्या सर्व बांधवांना येत्या आठ दिवसाच्या आत आवश्‍यक ते लाभ देण्यात येतील.

महापालिकेच्या झालेल्या ठरावानुसार ३ टक्के राखीव निधीतून सेवा सुविधा देवू असे आश्‍वासन आयुक्त भालचंद्र गोसावी शिष्टमंडळास दिले. याबाबत प्रशासनास तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिल्याने दिव्यांगांची दिवाळी गोड होणार आहे. (Diwali will be sweet for disabled Service facility will be available from 3 percent reserve fund Nashik News)

शहर व तालुक्यातील दिव्यांगांना महापालिकेकडून ३ टक्के राखीव निधीतून सेवा सुविधा देण्याचा ठराव २० डिसेंबर २०१८ ला झाला. यात १२ योजना केल्या आहेत. मात्र कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळाला नाही.

शासनाच्या ‘शासन दिव्यांगांच्या दारी’ या योजनेला मनपा अपवाद ठरली. मागील पाच वर्षापासून दिव्यांग सेवा सुविधांपासून वंचित होते. त्यांना वंचित ठेवणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करावी.

सेवा सुविधा मिळाव्यात यासाठी दिव्यांग बांधवांनी २४ ऑगस्टला निवेदन दिले. १६ ऑक्टोबरला प्रभाग कार्यालयासमोर उपोषण केले.

उपोषणस्थळी गतिमंद, बहुविकलांग, तीव्र अपंगत्व असलेल्या बालकांचा आक्रोश पाहून मनपा प्रशासनाने त्याची दखल घेतली. उपायुक्त अनिल पारखे व अधिकारी, कर्मचारी यांनी ८ दिवसाच्या आत आयुक्तांसोबत बैठक घेवून मागण्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते.

त्यानुसार आधार संस्थेचे गोकुळ देवरे यांनी हा विषय खूप संवेदनशील आहे असे निदर्शनास आणून दिले.

मात्र यात देखील विलंब झाला. त्यामुळे आधार व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश बाहेती, निखिल पवार, देवा पाटील, गोकूळ देवरे, वैशाली देवरे, समीर दोषी, देविदास पाटसकर, सुभाष भावसार, रोहित खंडेलवाल,

तृप्ती बच्छाव, दीप देवनाथ, विजयसिंग परदेशी, रावसाहेब पवार, तुषार बोराळे आदींनी महापालिका आयुक्त भालचंद्र गोसावी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी झालेल्या विलंबाबद्दल खंत व्यक्त करताना आठ दिवसात कार्यवाही करण्याचे आश्‍वासन दिले. यावेळी उपायुक्त अनिल पारखे, विभागप्रमुख श्याम बुरकुल आदी उपस्थित होते.