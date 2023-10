Nashik News : होणार; पण कधी? डबलडेकर उड्डाणपुलाची प्रसिद्धीपुरती चर्चा

By

Nashik News : वाढत्या शहरांमध्ये वाहतुकीचे प्रश्न जटील होत असताना उड्डाणपूल हा त्यावर सध्या तरी प्रभावी उपाय ठरत आहे. त्या उपरही एकाच रस्त्यावर हलकी व अवजड वाहने आणि रेल्वे धावणार असेल तर डबलडेकर पूल हा नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

नाशिक रोडच्या दत्तमंदिर चौक ते द्वारका या दरम्यान वाहतुकीची वर्दळ लक्षात घेऊन डबलडेकर पुलाची घोषणा झाली. त्यासाठी निधीची तरतूदही करण्यात आली; परंतु अद्यापही डबलडेकर उड्डाणपूल दृष्टिपथात नाही. किमान उड्डाणपूल तयार करून वाढत्या वाहतुकीवर मार्ग काढावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

नाशिक शहराचा विस्तार झपाट्याने वाढत आहे. उपनगरेही आता मुख्य शहराला येऊन मिळत आहेत. उपनगरांमध्येही उपनगरे मोठ्या प्रमाणात तयार होत असल्याने या सर्वांचा परिणाम वाहतुकीवर होतो. शहरात सद्यपरिस्थितीत दिवसभरात अडीच ते पावणेतीन लाख वाहने रस्त्यांवर धावतात. (double decker flyover work is still not started nashik news)

त्यात नाशिक शहरातून मुंबई-आग्रा व नाशिक-पुणे हे दोन मोठे मार्ग गेले आहेत. त्यामुळे अवजड वाहतूकही मोठ्या प्रमाणात होते. गरवारे पॉइंटपासून आडगावपर्यंत उड्डाणपूल तयार झाल्याने काही प्रमाणात वाहतुकीवरचा ताण कमी झाला. मात्र, नाशिकहून पुण्याकडे जाताना नाशिक रोडपर्यंत अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो.

द्वारका, काठे गल्ली, फेम चित्रपटगृह, डॉ. आंबेडकरनगर, उपनगर, नेहरूनगर, अंधशाळा, दत्त मंदिरपर्यंत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक ठप्प होते. वाढत्या वाहतुकीमुळे सागरमाला प्रकल्पांतर्गत उड्डाणपूल करण्याचे निश्चित झाले. मात्र, याच भागातून नव्याने टायर बेस्ट मेट्रो प्रकल्प होणार असल्याने त्याचाही मोठा प्रश्न निर्माण झाला.

केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी स्थानिक नेत्यांच्या मागणीवरून दत्त मंदिर ते द्वारका असा डबलडेकर उड्डाणपूल मंजूर केला. उड्डाणपुलासाठी तरतूदही केली. मात्र, अद्याप ना मेट्रो, ना उड्डाणपूल झाला. त्यामुळे हाही प्रकल्प बासनात गुंडाळला जातो की काय, अशी शंका नाशिककरांकडून व्यक्त केली जात आहे.

सागरमाला प्रकल्पात समावेश

द्वारका ते नाशिक रोड हा भाग भारत सरकारच्या सागरमाला योजनेत समाविष्ट असून, तो भारत सरकारचा एक व्यूहात्मक व ग्राहकाभिमुख प्रकल्प आहे.

यामुळे उड्डाणपुलाचे काम तातडीने हाती घेणे अत्यावश्यक असून, महामेट्रोकडे मेट्रोची अंतिम मंजुरी प्रस्तावित आहे. नाशिक रोड- द्वारका या रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यास नाशिककरांची वाहतूक कोंडीची वाताहत थांबेल.

नाशिक रोड ते द्वारका हा पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाचा एक भाग असून, त्यावर मोठ्या प्रमाणात नागरी वाहतुकीसह अवजड वाहतूक होत असते. या विषम वाहतुकीमुळे या सात किलोमीटर अंतरावर नेहमीच अपघात आणि गर्दी होते.

"नाशिक रोडहून नाशिककडे जाताना प्रचंड वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे डबलडेकर पुलाची आवश्‍यकता आहे. हलक्या व अवजड वाहनांसाठी स्वतंत्र पूल व्हावेत." - जसबीर (पप्पू) कोहली, ट्रान्स्पोर्ट व्यावसायिक

"कायमस्वरूपी शाश्वत वाहतुकीवर तोडगा निघण्यासाठी आधुनिक परदेशी तंत्रज्ञान नाशिकमध्ये वाहतूक सुरळीत करू शकते. द्वारकापासून नाशिक रोडकडे येताना व नाशिक रोडकडून द्वारकाकडे जाताना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. म्हणून डबलडेकर पूल होणे गरजेचे आहे." - डॉ. रोचना रॉय-शर्मा, रहिवासी