Maharashtra Krushi Din : प्रयोगशील शेतकऱ्यांमुळे नाशिकचा राज्यभर नावलौकिक : डॉ. अर्जुन गुंडे

Maharashtra Krushi Din : द्राक्ष, कांदा, भाजीपाला, डाळिंब या पिकांसोबतच बाजरी, मका व सोयाबीन पिकांमध्येही अधिक उत्पादन घेण्याची किमया शेतकऱ्यांनी साधली आहे. अशा शेतकऱ्यांचा विशेष अभिमान असून, त्यांच्या कार्याची नोंद घेऊन त्यांचे काम पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न करू.

जिल्ह्यातील प्रयोगशील शेतकऱ्यांमुळेच नाशिक जिल्ह्याचा राज्यभरात कृषी क्षेत्रात नावलौकिक असल्याचे गौरवोद्‌गार जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी काढत शेतकरी सकारात्मकपणे या तंत्रातही अव्वल स्थान मिळवून जिल्ह्याला राज्यात अग्रेसर ठेवतील, असा विश्वास त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. (Dr Arjun Gunde statement about Nashik fame throughout state due to experimental farmers nashik news)

माजी मुख्यमंत्री (कै.) वसंतराव नाईक जयंतीनिमित्त जिल्हा परिषद कृषी विभाग, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय व आत्मा यांच्यातर्फे शनिवारी (ता. १) कृषिदिन झाला. त्या वेळी डॉ. गुंडे बोलत होते. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, ‘आत्मा’ प्रकल्प संचालक राजेंद्र निकम, जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी कैलास शिरसाट, कृषी उपसंचालक जगदीश पाटील, उपविभागीय कृषी अधिकारी गोकुळ वाघ, कृषी संशोधन केंद्र निफाडचे शास्त्रज्ञ डॉ.भालचंद्र म्हस्के, कृषी अधिकारी मयूरी झोरे, प्रगतिशील शेतकरी कारभारी सांगळे, भागवत बलक, विष्णुपंत म्हैसधुणे, महाराष्ट्र राज्य द्राक्षबागायतदार संघाचे संचालक सुरेश कळमकर आदी उपस्थिती होते.

कार्यक्रमात उपस्थितीत मान्यवरांच्या हस्ते प्रयोगशीलतेने शेतीत उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा तसेच रब्बी हंगाम, खरीप हंगामातील राज्य, विभागीय, जिल्हा व तालुकास्तरावरील पीक स्पर्धेतील विजेत्या शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला.

नॅनो यूरिया व डीएपीचा वापर याविषयावर निमिष पवार, तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व याविषयावर शशिकांत बोडके, कीटकनाशके फवारणी करताना घ्यावयाची काळजी, या विषयावर सुशील बाहेकर यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. यशस्वितेसाठी जिल्हा मोहीम अधिकारी अभिजित जमधडे, विजय धात्रक, विजय केदार, सतीश धस, नंदकुमार मोराणकर आदींनी प्रयत्न केले.

या शेतकऱ्यांचा झाला सन्मान

२०२१-२२ (खरीप हंगाम)

बाजीराव चौरे, देवाजी पवार, रामदास चौधरी (राज्यस्तर विजेते), पोपट गांगुर्डे, दत्तात्रय पवार, लक्ष्मण ठाकरे, दिली ह्याळीज, दिलीपकुमार पवार, अशोक लामखेडे, हरी जाधव, दिलीप गवळी, तुकाराम अवतार, अशोक धांडे, संजय मिंदे, मुनेश कसबे, संतोष व्होंडे, भगीरथ पगारे, जालिंदर जाधव, शुभांगी साळुंके, मंडयाबाई गिते (विभागस्तर विजेते), जगदीश चौरे, तुकाराम चौरे, बाळू सरोदे, दिनेश हिरे, स्वाती शेवाळे, काळूराम चौरे, सत्यभामा केकरे, पांडुरंग भोये, पंडित तिदमे, रामदास मुतर्डक, चंद्रभान फोकणे, माणिक आव्हाड, यशोदा बोरनारे, वसंत रौंदळ, सखाराम गुंडगळ, अण्णासाहेब चरमळ, संदीप चौधरी (जिल्हास्तरीय विजेते), रामदास खैरनार, लोटन शेवाळे, शिवाजी ह्याळीज,

दिलीप बागूल, सुभाष भामरे, रामदास सोनवणे, रंजन बागूल, तुकाराम ठाकरे, नानू महाले, पांडुरंग लचके, रामनाथ बोरसे, किसन पवार, महारू गायकवाड, मोहनाबाई भोये, जयराम महाले, रामदास महाले, सुरेश भोये, मनोहर भोये, जगन्नाथ घोडे, रामदास सहाणे, तुकाराम सहाणे, बाजीराव नाठे, सुदाम मिंदे, कैलास मिंदे, सुमनबाई पाटील, मनिषा होळकर, अर्जुन मढवई, नारायण राजोळे, जिजाबाई बारे , रवींद्र मते, पोपट पवार, निंबा देसले, संतोष देसले, हृषीकेश दरेकर, कारभारी लवांड, विजय दातीर, बाळासाहेब बोराडे, रामदास कंरजकर, शिवाजी म्हस्के, धोंडिराम बिन्नर, उत्तम व्हारंगल, पंढरीनाथ केदारे, तुळशीराम विंचू, पोपट अलगट, दत्तात्रय दखणे (तालुकास्तरीय विजेते).

सन २०२१-२२ (रब्बी हंगाम)

सोमनाथ पेखळे, श्रीराम मते, सोमनाथ बेंडकुळी (राज्यस्तरीय विजेते), ऋषीकेश कोटमे, माधव शिंदे, विलास ढोमसे, मनोज वाजे, महादू सांगळे (विभागस्तरीय विजेते), दत्तात्रय बोरस्ते, आनंदा लांबे, सोमेश्वर वाघ, भगवान शिंदे, वाळीबा शिंदे, उषा वारूंगसे, गोकूळ साबळे (जिल्हास्तरीय विजेते), शरद कदम, हनुमान काळे, सोमा व्होडे, धैर्यशील मते, भिका ढोमसे, अजय जाधव, अशोक चव्हाण, विलास सबनीस, दीपक भामरे, पंढरीनाथ केदारे, दौलत जाधव, दीपक एंडाईत, तुकाराम आव्हाड, उत्तम ठाकरे, चंद्रशेखर रकिबे, रघुनाथ दुग्धे (तालुकास्तरीय विजेते).

सन २०२२-२३ (खरीप हंगाम)

शांताबाई चौधरी, प्रकाश बंकाळ, नारायण तुंगार (राज्यस्तरीय विजेते), रुक्मिणी पवार, शिवाजी जाधव, वैभव ढिकले, धनाजी वळवे, विष्णू धुर्जड, जगन्नाथ शिंदे, वैशाली पाटील, बाळासाहेब पूरकर, रमेश ऊजे, काळू शिंदे, भूषण वाघाळे (विभागस्तरीय विजेते), मंदाकिनी पूरकर, अशोक मेधने, राजेंद्र वाघ, रामदास बोरसे, सोमनाथ गायकवाड, लक्ष्मण ठाकरे, आण्णासाहेब पगार, वाल्मीक सानप, जनाबाई पवार, वसंत पवार, पंडित भोये, शंकर बागूल, तुकाराम केदार, हरिभाऊ कापसे, नितीन कळमकर,

भास्कर गवळी, दिलीप घिसाळे (जिल्हास्तरीय विजेते), चंद्रभागा मेधने, अलका गडाख, नायारण राऊत, धनजी गावित, संतू बागूल, गुलाब चव्हाण, बाळू साबळे, बाजीराव गायकवाड, हरी जाधव, लक्ष्मण लोभी, समाधान वाघेरे, विश्वनाथ भोये, सुकदेव सितान, रंगनाथ सितान, विष्णू भुसारे, संपत बेदाडे, भुजंगराव गायकवाड, उषा केदार, सीताराम आव्हाड, ज्ञानेश्वर जैन, इंदूबाई म्हाळसाने, शिवाजी ताडगे, सिध्दार्थ केदारे, संकेत जाधव, दिनकर बिन्नर, केशव उफाडे, जयकर गांगुर्डे, विशाल वडजे, निवृत्ती गायकवाड (तालुकास्तरीय विजेते).

लोकप्रतिनिधींनी फिरविली पाठ

जिल्ह्यात सर्वत्र पाऊस आणि खरिपाच्या कामांची लगबग सुरू असतानाही शेतकरी त्यांच्या कुटुंब आणि आप्तेष्टांसह जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयी उपस्थित राहिले. शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. मात्र कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, पालकमंत्री दादा भुसे, खासदार डॉ. सुभाष भामरे, नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांची पत्रिकेत नावे छापली होती.

मात्र या सर्वच लोकप्रतिनिधींनी या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली. मात्र, शासनदरबारीचा सन्मान पदरी पडावा, यासाठी हालअपेष्टा सोसत दुर्गम भागातून आलेल्या शेतकऱ्यांचा कार्यक्रमात व्यासपीठावरील चेहरे बघताच हिरमोड झाला. पत्रिकेत ठळक अक्षरात छापलेल्या नावांपैकी एकही चेहरा व्यासपीठावर न दिसल्याने सभागृहातच एकच चर्चा रंगली होती.