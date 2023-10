By

नांदगाव : न्यायडोंगरी (ता. नांदगाव) येथील डॉ. भाग्यश्री किशोर शेवाळे यांचा अपघाती मृत्यू झाला नसून दवाखान्याच्या बांधकामासाठी पंचवीस लाखाची मागणी पूर्ण न झाल्याने पती डॉ. किशोर नंदू शेवाळे व सासरे नंदू शेवाळे यांनी संगनमताने दगडाने ठेचून व बाटली मारून जीवे मारल्याची फिर्याद मृत डॉ. भाग्यश्री यांचे बंधू सचिन साळुंके यांनी (रा.वैजापूर) यांनी नांदगाव पोलिसात फिर्याद दाखल केली. या फिर्यादीमुळे तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. (Dr Bhagyashree accident case Police complaint against husband father in law from brother Nashik News)

२७ सप्टेंबरला कासारी (ता.नांदगाव) येथील क्लिनिकचे काम संपवून डॉ. भाग्यश्री सासरे नंदू शेवाळे यांच्या सोबत दुचाकीवरून न्यायडोंगरीला येत असताना मन्याड फाट्यावर अपघात झाला.

अपघातानंतर दिलीप आहेर (मामा) यांनी डॉ. भाग्यश्री यांना जखमीवस्थेत डॉ.भाग्यश्री यांना वैद्यकीय उपचारासाठी चाळीसगावला दाखल केले.

मात्र डॉ. भाग्यश्री यांचा मृत्यू झाल्याचे ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांनी सांगत घटनेबाबत चाळीसगाव पोलिसांना कळविले. त्यानुसार अकस्मात मृत्यूची नोंद करीत चाळीसगावच्या पोलिसांनी या घटनेची नोंद नांदगाव पोलिसांकडे वर्ग केली.

सदरचा अपघात हा घातपाताचा प्रकार असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. मात्र पोलिसात तशी तक्रार दाखल नसल्याने सुरवातीला आकस्मात मृत्यूची नोंद झाली.

मृत्यनंतरचे सर्व विधी पार पडल्यानंतर दिवंगत डॉ. भाग्यश्री यांचा वैजापूर येथील भाऊ सचिन साळुंके यांनी आपल्या डॉ. बहिणीचा डॉ. किशोर शेवाळे (पती) व सासरे नंदू शेवाळे या दोघांनी दवाखान्याच्या बांधकामासाठी पंचवीस लाखाची मागणी पूर्ण न झाल्याने पैशासाठी आपल्या बहिणीस जीवे मारल्याची फिर्याद दाखल केली.

उपविभागीय पोलिस अधिकारी मनमाड, यांच्या मागदर्शनाखाली नांदगाव पोलिस निरीक्षक प्रीतम चौधरी, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नितीन खंडागळे, पोलिस उपनिरीक्षक मनोज वाघमारे, पोलिस उपनिरीक्षक संतोष बहाकर अधिक तपास करीत आहेत.