Nashik News : जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे.

नंदूरबार जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे डॉ. चारुदत्त शिंदे यांची नाशिकच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकपदी वर्णी लागली आहे. डॉ. थोरात यांनी कोरोनाची लाट तीव्र असताना पदभार स्वीकारला होता. (Dr Charudatta Shinde new Civil Surgeon of Nashik Dr Thorat transferred to post of Assistant Director in Mumbai Nashik News)

नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांची सार्वजनिक आरोग्य विभागाने बुधवारी (ता.२५) तडकाफडकी बदलीेचे आदेश जारी केले.

नंदूरबार जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे हे नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक पदाची जबाबदारी स्वीकारणार आहेत.

डॉ. शिंदे यांनी आरोग्य विभागात विविध उच्च पदावर काम केलेले असून, युतीच्या काळात आरोग्य विभागाच्या उच्च शिक्षण विभागात काम करताना आपल्या कामाची छाप सोडली होती.

डॉ. थोरात यांची मुंबई येथे आरोग्य सेवा (एसटीडी) एडस्‌ विभागाच्या सहायक संचालकपदी बदली करण्यात आलेली आहे. डॉ. थोरात यांनी एप्रिल २०२१ मध्ये नाशिक जिल्हा रुग्णालयाची जबाबदारी स्वीकारली होती.

त्याचदरम्यान नाशिकमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट तीव्र स्वरुपात होती. आपल्या अडीच वर्षांच्या कारकिर्दीत डॉ. थोरात यांनी प्रशासकीय जबाबदारी सांभाळून सुमारे ५०० पेक्षा अधिक रुग्णांवर शस्त्रक्रिया केल्या.