Nashik News : आदिवासी विकास विभागातंर्गत आश्रमशाळेतील गुणवत्तावाढीसाठी शिक्षकांची असलेली चाचणी परीक्षा सर्वांना बंधनकारक असल्याचे सांगत आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.

शिक्षक संघटनांचा विरोध असला तरी, ही परीक्षा द्यावीच लागेल अन्यथा कारवाईस सामोरे जावे लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला. (dr gavit on teacher exams Village firm Agro processing cluster projects as per eligibility families not related Nashik)

कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी कृषी प्रक्रिया क्लस्टर प्रकल्प मंजुरीबाबत भाजपचे मंत्री जनतेसाठी नव्हे तर कुटूंबासाठी काम करतात या आरोपांना फेटाळून लावत पात्रतेनुसारच कृषि प्रक्रिया क्लस्टर मंजूर झाले असून कुटूंबांचा त्याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले.

आवश्यक ते निकष सुप्रिया गावित यांच्या संस्थेने पूर्ण केले आहेत, त्यामुळे नियमानुसारच 'रेवा तापी औद्योगिक विकास संस्थेला दहा कोटीचे अनुदान केंद्राने मंजूर केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री डॉ. गावित यांनी गुरूवारी (ता.१४) येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. आदिवासी मोर्चाचे राज्याचे सरचिटणीस एन. डी. गावित, आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे, शबरी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड उपस्थित होते.

‘आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांतील साडेदहा हजार शिक्षकांच्या शंभर गुणांच्या क्षमता चाचणी आता बंधनकारक आहे.

आदिवासी आयुक्त नयना गुंडे यांनी घेतलेल्या निर्णयाला पाठिंबा देत,‘परिक्षेला विरोध करता म्हणजे, तुम्हाला शिकवता येत नाही का ?’असा प्रश्न डॉ. गावित यांनी उपस्थित केला. खासगी शाळांच्या तुलनेत आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कमी आहे. त्यासाठी हा उपक्रम राबविला जात आहे.

नवनवीन तंत्रज्ञान आले असून त्यात काळानुरूप शिक्षकांमध्येही बदल होणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्याांसह, शिक्षक आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हा उपक्रम आहे. शिक्षकामध्ये काही त्रुटी असल्यास त्यांना प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते. त्यामुळे विरोध करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी क्लस्टरवर डॉ. गावित म्हणाले, केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर यासाठी अर्ज मागविण्यात आले.त्यानुसार रेवा संस्थेने ऑनलाईन अर्ज दाखल करत,अनुदान मिळवले आहे.

यात केंद्राचे ५० टक्के अनुदान तर,संस्थेचे ५० टक्के भांडवल असून त्यासंदर्भातील सर्व प्रक्रिया संस्थेने पूर्ण केल्यानेच हे अनुदान मिळाले आहे.

त्यामुळे काँग्रेसच्या नेते सचिन सावंत यांनी कुटूंबाबत केलेले आरोप चुकीचे तसेच खोटे आहेत.तसेच यात कोणीही राजकारण करू नये असे आवाहनही गावित यांनी केले.