Nashik Krishithon 2023 : युवकांनी शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यायला हवा : डॉ. सुधीर तांबे

Nashik Krishithon 2023 : शेती करण्यासाठी युवावर्ग तयार होत नाही; परंतु शेतीला उद्योगाचा दर्जा दिला तर अनेक प्रश्न सुटतील, असे प्रतिपादन माजी आमदार सुधीर तांबे यांनी केले.

कृषिथॉनच्या युवा सन्मान कार्यक्रमात शुक्रवारी (ता. २४) ते बोलत होते. या वेळी सह्याद्री शेतकरी उत्पादक कंपनीचे अध्यक्ष विलास शिंदे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. (Dr Sudhir Tambe statement of Youth should give agriculture status of an industry nashik krishithon 2023 news)

विलास शिंदे म्हणाले, की शेतीची परिस्थिती पहिली तर ७५ कोटी लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. प्रगत देशातील लोक फक्त शेतीवर दोन टक्केच अवलंबून आहेत. ते मोठ्या प्रमाणात सेवा क्षेत्रात गेल्याने त्यांचा विकास झाला आहे.

शेतीमध्ये पिकविण्यापासून ते ग्राहकांपर्यंत कसे पोचेल, तंत्रज्ञानाचा वापर करून मूल्यसाखळी बांधणी केली तर शेतीचे चित्र बदलेल असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला. या वेळी युवा शेतकरी, उद्योजक, कार्यविस्तार, संशोधक पुरस्कार वितरित करण्यात आले.

पुरस्कार्थी

प्रयोगशील युवा कृषी संशोधक पुरस्कार हा डॉ. गिरीश हिरामण जगदेव (जैताणे, ता. साक्री, जि. धुळे), डॉ. गणेश बलसाव शेंडगे (सरादे, ता. फलटण, जि. सातारा), डॉ. कुणाल धनंजय माहोरकर (कोडोली, वाशीम), डॉ. उदय पवार, मालेगाव, डॉ. योगेश पाटील, (औरंगाबाद) यांना वितरित करण्यात आला.

प्रयोगशील युवा कृषी उद्योजक हा पुरस्कार अक्षय कावळे आणि अक्षय वैराळे (अकोला), संतोष जाधव (सांगली), निखिल पाटील (नाशिक), प्रवीण मोगल (निफाड), रितेश पोपळघाट (पुणे), कमलेश घुमरे, जुगाडू कमलेश (देवरपाडे, मालेगाव) यांना वितरित करण्यात आला.

कृषी विस्तार कार्य पुरस्कार अतुल माने-पाटील (माढा, सोलापूर), पंकज मस्के (डोंगरगाव, सोलापूर), योगेश धनगर (बारामती, जि. पुणे), सूर्यकांत लोखंडे (भाटांगळी, लातूर), अण्णासाहेब जगताप (जिंतूर, परभणी), शंकर तोटावार (चंद्रपूर), अनंत वर्षा फाउंडेशन (नाशिक), देवेंद्र पाटील (डामरखेडा, नंदुरबार) यांना प्रदान करण्यात आला.

कृषिथॉन आदर्श द्राक्ष उत्पादक शेतकरी सन्मान किरण कावळे (बोपेगाव, ता. दिंडोरी), दीपक बोरनारे (येवला), महेश शिंदे (बोरी, इंदापूर, जि. पुणे), गणेश पडोळ (सोनेवाडी, निफाड), चंद्रकांत माळोदे (साकोरे, निफाड), श्‍याम धोंडगे (मातोरी, ता. जि. नाशिक), अमृत कापडणीस (मु. आसखेडा, ता. सटाणा), प्रमोद निकम (वडनेरभैरव, ता. चांदवड), सचिन ताम्हाणे, (जुन्नर, पुणे), नागेश शिंदे (मु. पो. लेगरे, ता. खानापूर, जि. सांगली), प्रमोद पांचवे (मु. पो. कोनांबे, ता. सिन्नर) यांना वितरित करण्यात आला.