Nashik News: पंचवटीत कागदावरच नालेसफाई; बहुतांश नाले कचऱ्याने भरलेले

Nashik News : काही दिवसांपूर्वी महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार मान्सूनपूर्व नाले सफाईचे काम महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडून हाती घेण्यात आले आहे. दोन- चार दिवसात शहरात मॉन्सून दाखल होण्याची चिन्हे असतानादेखील प्रशासनाकडून पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात पंचवटीतील अनेक भागातील नाल्याची तसेच उपनद्यांची स्वच्छता झालेली नाही.

दरवर्षी महापालिका प्रशासनाकडून केवळ कागदावरच नालेसफाई दाखविली जात असल्याने नाशिकमधील बहुतांश भागांची ‘तुंबापुरी’ होत असते. (Drain cleaning on paper only in Panchavati Most of drains filled with garbage Nashik News)

विशेषतः मालेगाव स्टॅन्ड, आदित्यकुंज परिसर, सरदार चौक,पेठकर प्लाझा, चिंचबन, कोठारवाडी, काट्या मारुती चौक, अमृतधाम, बिडी कामगार व अन्य भागांत मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत असते.

ड्रेनेजची साफसफाई केली जात नसल्याने, ढाप्यांमधून पाणी बाहेर पडून रस्त्यांवर तळे साचत असल्याचे यापूर्वी पडलेल्या पावसात दिसून आले आहे.

सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे तारवालानगर ते बळी मंदिर परिसर तसेच तपोवन ते नांदूर नाक्यापर्यंतचे नैसर्गिक नालेच गायब केल्याने, नाल्यातून प्रवाहित होणारे पाणी घरांमध्ये शिरत तर काही ठिकाणी रस्त्यावर येत असल्याचा दरवर्षीचा अनुभव आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर यंदा तरी नाशिककरांना दिलासा मिळणार काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. दरम्यान, महापालिकेकडून गेल्या काही दिवसांपासून मान्सूनपूर्व नालेसफाईची मोहीम हाती घेतली असली तरी, अद्याप हे काम पूर्ण न झाल्याने पावसाळ्याअगोदर काम पूर्ण होईल काय हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

महापालिकेकडून पावसाळ्यात पाणी तुंबणार नाही असा किती जरी दावा केला गेला तरी, प्रत्यक्षात हे काम पूर्ण होण्याबाबत साशंकता आहे. कारण बहुतांश नाले कचऱ्याने आजही भरले असून, आठवडाभरात त्याची सफाई होईल असे तूर्त तरी दिसून येत नाही.

कोट्यवधींचा खर्च कागदावर

कोट्यवधी रुपये खर्च करून महापालिकेकडून शहरातील नालेसफाई केली जाते. मात्र, पहिल्याच पावसात नालेसफाईचे पितळ उघडे पडत असते. अजूनही शहरातील अनेक नाल्यांची सफाई झालेली नसल्याचे पाहणीतून दिसून आले. पहिल्याच पावसात यंदाही महापालिकेची नालेसफाई मोहीम कागदावरच असल्याची पोलखोल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

साथीचे आजार पसरण्याची भीती

रासबिहारी रोडवरील प्रमोद महाजन उद्यानाजवळ असलेला नाला अर्धा ते एक किलोमीटर उघडा आहे, तर पुढे गेल्या नंतर तो पाइपद्वारे बंदिस्त करत त्यावर अतिक्रमण झालेले दिसते. तर पेठकर प्लाझा ते पलुस्कर सभागृहपर्यंत एरंडवाडी मार्गे गेलेला नाला हा स्लॅब टाकून बंदिस्त केला आहे.

त्यामुळे त्याची सफाई कशी होणार, हा प्रश्न नागरिकांना पडलेला आहे. कारण एरंडवाडी भागात पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचते तर या नाल्यामुळे दुर्गंधी पसरून साथीचे आजार पसरण्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.