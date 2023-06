Nashik News: भीमवाडीतील नागरिकांच्या घरात ड्रेनेजचे पाणी

Nashik News : भीमवाडीत महापालिकेचे दुर्लक्ष झाल्याने रहिवाशांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

सध्या दोन दिवसापासून सुरू असलेल्या पावसाने ड्रेनेजमधील पाणी तसेच पावसाचे पाणी परिसरात जमा होऊन अनेकांच्या घरात शिरलेले आहे. (Drainage water in the houses of citizens of Bhimwadi Nashik News)

भिमवाडी परिसर विविध समस्यांचे माहेर घर झाले आहे. रस्ते पिण्याच्या पाण्याची समस्या, अस्वच्छता तसेच तुंबलेली ड्रेनेज पाइपलाइन अशा एक ना अनेक समस्या रहिवाशांना भेडसावत आहे. सध्या तुंबलेल्या ड्रेनेज पाइपलाइनमुळे पावसाच्या पाण्याने भरून वाहत आहे.

ड्रेनेजची स्वच्छता झाली नसल्याने तसेच काही ड्रेनेजवर झाकण नसल्याने ड्रेनेजमधील पाणी बाहेर येत आहे. शिवाय पावसाचे पाणीही ड्रेनेजमध्ये जात नसल्याने पाणी परिसरात जमा होऊन नागरिकांच्या घरात शिरत आहे. नागरिकांना जागून रात्र काढावी लागत आहे.

घरात संपूर्ण पाण्याचे साम्राज्य पसरल्याने संपूर्ण संसार विस्कटला आहे. यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते सचिन गायकवाड आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तसेच रहिवाशांनी एकत्र येत महापालिका आयुक्त आणि बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन भीमवाडी समस्या मुक्त करण्याचे मागणी केली होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने रहिवाशांवर अशाप्रकारे पाण्याच्या डबक्यांमध्ये राहण्याची वेळ आली आहे. शहरात असूनही भीमवाडीवासींयाना मागासलेपणाचे जीवन जगावे लागत आहे. परिसरास गटारगंगेचे स्वरूप येऊन डासांचे प्रमाण वाढले आहे.

येथील रहिवाशांना आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत आहे. महापालिकेने याकडे लक्ष देऊन त्वरित येथील ड्रेनेजची स्वच्छता करावी. घरांमध्ये पाणी शिरण्याची समस्या सोडवावी. इतरही समस्या सोडवून भिमवाडी समस्या मुक्त करावे. अशी मागणी रहिवाशांकडून करण्यात आली आहे.

"भीमवाडीतील समस्या बाबत महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले आहे. अद्याप त्यावर कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे रहिवाशांच्या घरात पावसाचे पाणी शिरले आहे. परिसरास गटार गंगेचे स्वरूप आले आहे. याची दुरुस्ती केली नाही तर एमआयएम पक्षातर्फे आंदोलन छेडले जाईल."- सचिन गायकवाड, एमआयएम, शहर महासचिव