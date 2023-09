NMC School Teacher : मनपा शिक्षकांना ड्रेसकोडसह मोबाईल वापरावर बंदी? काही दिवसात अंतिम सूचना

NMC School Teacher : शालेय विद्यार्थ्यांप्रमाणेच महापालिकेच्या शिक्षकांना आता ड्रेसकोड लागू केला जाणार आहे. शिक्षकांना पांढरा शर्ट, काळी पॅन्ट, तर महिला शिक्षकांना पांढरे साडी असा ड्रेसकोड लागू होणार आहे.

महापालिका शिक्षण विभागाकडून येत्या काही दिवसात यावर अंतिम सूचना निघेल. त्याचबरोबर शिक्षकांनादेखील आता शाळांमध्ये मोबाईल बंदी राहील. (dress code will now be enforced for municipal teachers nashik news)

नाशिक महापालिका स्मार्ट एज्युकेशनकडे वाटचाल करत आहे. महापालिकेकडून नुकतेच ७० स्मार्ट स्कूल उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातील एक स्मार्ट स्कूल पूर्ण झाले असून, तेथील विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेत आहे. स्मार्ट स्कूलमध्ये माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली डिजिटल व मल्टिमीडिया सामग्री सर्वांगीण विद्यार्थी विकास भौतिक सुविधा या घटकांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

शाळांमधील ८०० शिक्षकांना स्मार्ट शिक्षण घेण्याचे धडे दिले जात आहे. विद्यार्थी हा घटक केंद्रीभूत मानून उपाययोजना केल्या जात असताना ज्या घटकाकडे विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण तयार करण्याची जबाबदारी आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तो शिक्षकदेखील स्मार्ट असावा, ही अपेक्षा आहे. त्याअनुषंगाने विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शिक्षकांनादेखील आता ड्रेसकोड दिला जाणार आहे. शिक्षकांना पांढरा शर्ट व काळी पॅन्ट, तसेच महिला शिक्षकांना पांढरी साडी असा ड्रेसकोड देण्याचा विचार सुरू आहे.

अध्यापन सुरू असताना शिक्षकांना शाळांमध्ये मोबाईल वापरता येणार नाही. असे आदेश शिक्षण विभागाने काढले आहे. त्याच धर्तीवर महापालिका शिक्षण विभागानेदेखील शिक्षकांना शाळांमध्ये मोबाईल वापरता येणार नसल्याच्या सूचना पत्राद्वारे दिल्या आहे.

शाळांमध्ये अचानक पाहणी करून वर्ग सुरू असताना शिक्षकांकडे मोबाईल आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी बी. टी. पाटील यांनी दिली.