देवळा : नाशिकमधील एमडी ड्रग्ज प्रकरणातील तपासात मिळालेल्या माहितीनुसार लोहोणेर येथील गिरणा नदीपात्रात टाकलेले ड्रग्ज शोधण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी सचिन वाघला सोबत घेत रविवारी (ता.२९) पुन्हा शोधमोहीम राबविली.

स्थानिक पोहणाऱ्यांना मदतीला घेत दोन टप्प्यांत ही शोधमोहीम राबवली असली, तरी ड्रग्जचा साठा हाती न लागल्याने या पथकाला रिकाम्या हाती परतावे लागले.

दरम्यान, ड्रग्ज शोधण्यासाठी नदीपात्रातील बंधाऱ्यातून पाण्याचा विसर्ग केल्याने येथील ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली, कारण येथील पाण्यावर अनेक पाणीपुरवठा योजना अवलंबून आहेत. (Drugs not found But waste precious water of girna river Search operation bringing driver wagh back to Lohoner angered by release of water at deola nashik)

राज्यात चर्चेत असलेल्या नाशिकमधील एमडी ड्रग्ज प्रकरणात मुंबईच्या साकीनाका पोलिसांच्या ताब्यात असलेला चालक सचिन वाघ आणि त्याच्या साथीदाराने ड्रग्ज नष्ट करण्याच्या हेतूने लोहोणेर येथील गिरणा नदीपात्रात फेकल्याची कबुली दिल्याने मुंबई पोलिसांनी गेल्या आठवड्यात नदीपात्रात शोधमोहीम राबविली.

मात्र, पाण्याची पातळी जास्त असल्याने हाती काहीही लागले नव्हते. मंगळवारी (ता. २४) केलेल्या तपासकार्यात सटवाईवाडीच्या टेकडी परिसरात साडेबारा किलोंचा ड्रग्जचा साठा ताब्यात घेतल्यावर गिरणा नदीपात्रात शोधमोहीम राबविण्यात आली होती.

आजच्या शोधमोहिमेतही काही हाती लागले नाही. पाणी कमी झाल्यावर पुन्हा शोधमोहीम राबवली जाईल, असे सांगण्यात आले.

ड्रग्जचा साठा शोधण्यासाठी साकीनाका (मुंबई) पोलिसांचे पथक सक्रिय असून, आजच्या शोधमोहिमेत पोलिस निरीक्षक योगेश शिंदे, पोलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र नागरे, पंकज परदेशी, आहेर यांच्यासह त्यांचे सहकारी उपस्थित होते.

आधीच दुष्काळ, त्यात पाणी सोडले

ड्रग्ज सापडावेत, यासाठी पाणीपातळी कमी करण्यासाठी ठेंगोडा बंधाऱ्याचे दरवाजे खुले करण्यात येऊन विसर्ग करण्यात आला.

अगोदरच अत्यल्प पाऊस, त्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असताना ठेंगोडा बंधाऱ्याचे दरवाजे खुले करून अडविलेले पाणी सोडण्यात आल्याने ठेंगोडा येथील ग्रामस्थांनी पाणी विसर्ग करण्यास विरोध दर्शविला.

त्यानंतर दुपारी अडीचला ग्रामस्थांनी पाटबंधारे विभागाच्या कर्मचाऱ्याला सोबत घेत दरवाजे बंद करीत पाण्याचा विसर्ग थांबविला. पाणी सोडण्यासाठी कुणी परवानगी दिली, त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.