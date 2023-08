Nashik Crime : मद्यपीची पोलिसांनी उतरविली झिंग

By

Nashik Crime : सिडको परिसरातील दत्त चौक येथे शनिवारी (ता. ५) सायंकाळी मद्यपान करून येणाऱ्या- जाणाऱ्या नागरिकांना तसेच किराणा व्यावसायिकाला शिवीगाळ करणाऱ्या एका मद्यपीला अंबड पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाने चांगलाच चोप दिला. (drunken youth was beaten up by police Nashik Crime)

सिडको परिसरातील दत्त चौक भागात एक मद्यपी युवक मद्यपान करून येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरिकांना शिवीगाळ करत होता.

या वेळी दत्त चौक परिसरात गस्त घालत असलेले गुन्हे शोध पथकांच्या पोलिसांना नागरिकांना शिवीगाळ करणारा मद्यपी युवक विकास पांडुरंग झाडे (रा. दत्तनगर अंबड) हा निदर्शनास आला.

गुन्हे शोध पथकाचे उपनिरीक्षक नाईद शेख , सचिन करंजे, समाधान शिंदे, पवन परदेशी यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी या मद्यपी युवकाला भररस्त्यावर पोलिसी खाकी दाखवीत चांगलाच चोप दिला.

या मद्यपीची झिंग उतरल्यानंतर नागरिकांची तसेच पोलिसांची तो माफी मागू लागला. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेत त्याच्यावर पुढील कार्यवाही केली. दरम्यान, पोलिसांच्या या ॲक्शन मोडमुळे स्थानिक रहिवाशांमधून समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे.