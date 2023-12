Nashik Crime: दामोदर चौकात मद्यधुंद युवकाचा तलवार नाचवत धिंगाणा! नागरिक भयभीत; पोलीसांनी घेतले ताब्यात

इंदिरानगर : आज सायंकाळी सहा ते साडेसहाच्या दरम्यान पाथर्डी फाटा भागातील दामोदर चौकात एका मद्य धुंद युवकाने तलवारीची दहशत दाखवत मोठा धिंगाणा घातला. त्यामुळे नागरिक भयभीत झाले होते.

दामोदर चौकात असलेल्या श्री इन्फोटेक या सायबर कॅफेला त्याने सुरुवातीला लक्ष केले. येथील काचा फोडल्या. येथे उभ्या असलेल्या दोन युवती आणि इतर ग्राहक तसेच दुकान चालक कमालीचे दशहतीखाली आले होते. (drunken youth with sword in Damodar Chowk Citizens fear Police took custody Nashik Crime)