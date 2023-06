By

Onion Rate Hike : बांगलादेशमधील ईद अल अजहा (बकरी ईद) ची सुटी संपताच, बाजारपेठांमध्ये कांद्याच्या खरेदीला सुरवात होईल. त्यादृष्टीने व्यापाऱ्यांनी खरेदीला सुरवात केली असून त्याचे पडसाद बाजारपेठेवर उमटले आहेत.

तसेच ‘नाफेड' आणि निर्यातदारांची खरेदी सुरु आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव हळूहळू वाढत जाणार याची चुणूक या आठवड्यात स्थानिक बाजारपेठेत पाहावयास मिळाली. (Due to Bangladesh price of onion is rising nashik news)

कांद्याचे आगार असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत आज क्विंटलभर कांद्याला एक हजार, तर पिंपळगाव बसवंतमध्ये १ हजार ५१ रुपये असा सरासरी भाव मिळाला.

पिंपळगाव बसवंतमध्ये शनिवारी (ता. १७) ८५० रुपये क्विंटल या सरासरी भावाने उन्हाळ कांद्याची आठवड्याची कांदा खरेदी बंद झाली होती. त्यानंतर ९००, ९५० रुपये असा भाव मिळत गुरुवारी (ता. २२) भावाने हजारी गाठली. लासलगावमध्ये गुरुवारप्रमाणे आजही भाव हजार रुपयांवर कायम राहिला.

बांगलादेशसाठी व्यापाऱ्यांनी खरेदी सुरु करताच, किलोमागे एक रुपयांची वाढ शेतकऱ्यांना गेल्या चोवीस तासात मिळण्यास मदत झाली आहे. कांद्याच्या भावातील वाढीच्या पार्श्‍वभूमीवर निर्यातीच्या दरात वाढ झाली आहे. टनभर कांद्यासाठी सिंगापूरचा २८०, मलेशियाचा २२०, दुबईचा २८०, लंडनचा ३५०, श्रीलंकेचा ३००, बांगलादेशचा २१० डॉलर इतका दर राहिला.

उन्हाळ कांद्याच्या भावाची स्थिती

बाजारपेठांमधील शुक्रवारी (ता. २३) क्विंटलभर उन्हाळ कांद्याला मिळालेला सरासरी भाव रुपयांमध्ये पुढीलप्रमाणे असून (कंसात संबंधित बाजारात १९ जूनला मिळालेला क्विंटलभर कांद्याचा सरासरी भाव रुपयांमध्ये दर्शवतो) : कोल्हापूर-९०० (१०००), मुंबई-१०५० (११००), खेड-चाकण-१००० (१०००), पुणे-९०० (९५०), येवला-८२५ (७५०), नाशिक-८०० (७५०), लासलगाव-१००० (१०५१), सिन्नर-८०० (६००), संगमनेर-८३७ (८५०), मनमाड-८५० (७५०), दिंडोरी-८५१ (६५७), उमराणे-९०० (८००).

‘नाफेड'चा आजचा खरेदीचा भाव

(आकडे क्विंटलला रुपयांमध्ये)

० नगर-१२६७.४४

० बीड-१२६७.४४

० औरंगाबाद-१५०२

० उस्मानाबाद-१४०८.३३

० पुणे-१५६३.७५

० नाशिक-१५०२

० धुळे-१५०२

भुजबळांनी काढली खपली

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्यांनी तेलंगणामध्ये कांद्याला चांगला भाव मिळत असल्याची बतावणी करण्यास सुरवात केली आहे. त्यासाठी काही जण विंचूरमध्ये आले होते, असे सांगत माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी पैठणच्या शेतकऱ्यांचा दाखला देत खपली काढली.

श्री. भुजबळ म्हणाले, की शेतमालाला चांगला भाव मिळत असल्यास शेतकऱ्यांनी त्यांचा माल कुठंही विकायला हवा. पण स्थानिक बाजारात एक हजार ते बाराशे रुपयांपर्यंत कांद्याला भाव मिळत असताना तेलंगणात नेऊन कांद्याला तेराशे रुपये भाव मिळणार असल्यास वाहतूक भाड्याचे काय करायचे हा खरा प्रश्‍न आहे.

"पाकिस्तानमधील बलुचिस्तानमधील कांद्याने अरब राष्ट्रांमध्ये १५ ते २० टक्के बाजार ‘शेअर' मिळवला आहे. मात्र पाकिस्तानमधील कांद्याचे क्षेत्र भारतापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमधील कांद्याची निर्यात होऊन स्थानिक ग्राहकांना चढ्या भावाने कांदा खरेदी करावा लागल्यास पाकिस्तानच्या कांदा निर्यातीचे भवितव्य अधांतरी राहू शकते.

सध्यस्थितीत पाकिस्तानचा कांदा सप्टेंबरपर्यंत निर्यात होऊ शकेल अशी स्थिती आहे. मात्र बांगलादेश व श्रीलंकेतील ग्राहकांमुळे भारतीय कांद्यापुढे फारशी स्पर्धा नसल्याची स्थिती आहे." - विकास सिंह, कांदा निर्यातदार