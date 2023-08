By

Nashik News : गेल्या चार वर्षांपासून सिडकोतील छत्रपती संभाजीराजे स्टेडिअमच्या सुरू असलेल्या कामाला विलंब झाल्याचा फटका महापालिकेला बसला आहे. जवळपास पावणेतीन कोटी रुपये नव्याने काम देताना अतिरिक्त मोजावे लागणार आहे.

यापूर्वी स्टेडिअमचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून, अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. (Due to delay NMC will suffer loss of 3 crores Chhatrapati Sambhaji Raje Stadium contractor blacklisted Nashik)

सिडको विभागातील क्रीडा संकुलामध्ये विविध क्रिडा प्रकारांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहे. यात स्पोर्ट्स ॲकॅडमी व ट्रेनिंग सेंटर तयार करणे, खेळाडूंसाठी वसतिगृह इमारत उभारणे, प्रेक्षकगृहात गॅलरीवर छत टाकणे, बास्केटबॉल व लॉन टेनिस ग्राउंड तयार करणे या कामांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारच्या ‘खेलो इंडिया’ मोहिमेतून महापालिकेला सहा कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यातून कामे केली जात आहे. इंमोर्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी चार कोटी ८५ लाख रुपयांचे काम देण्यात आले.

सप्टेंबर २०१९ मध्ये कार्यारंभ आदेश देताना बारा महिन्यात काम पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली होती. निवडणुका, मतमोजणी, कोविड सेंटर यामुळे वेळेत काम झाले नाही. त्यामुळे ३ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत कामाला मुदतवाढ देण्यात आली.

या कालावधीतही काम पूर्ण न झाल्याने दररोज एक हजार याप्रमाणे ठेकेदाराला दंड आकारण्यात आला. त्यानंतरही काम सुरू न झाल्याने काम काढून घेण्याचा निर्णय घेताना ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आले. त्याशिवाय २७ लाख ६४ हजारांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली.

२.६६ कोटींचा अतिरिक्त खर्च

स्टेडिअममधील कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी महापालिकेकडून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. आता कामांवर ८.९३ कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

महापालिकेला प्राप्त होणाऱ्या एकूण अनुदापेक्षा २.९३ कोटी रुपयांनी अधिक रक्कम आहे. जप्त केलेली अनामत रक्कम वजा केल्यानंतर दोन कोटी ६६ लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे.