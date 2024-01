Nashik News : KYC नसल्याने अवकाळग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित राहणार

Nashik News : नोव्हेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना ६२ कोटी ५४ लाख रुपये अनुदानापोटी मंजूर केले आहेत.

मात्र, केवळ बँक खाते अपडेट (केवायसी) नसल्याने जिल्ह्यातील ७० टक्के शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (Due to lack of KYC farmers will be deprived of subsidy nashik news)