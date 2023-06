Water Scarcity : चणकापूर, हरणबारीत मुबलक पाणीसाठा; पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन

Water Scarcity : शहरासह कसमादेतील लहान-मोठ्या ५२ पाणीपुरवठा योजनांची तहान भागविणाऱ्या चणकापूर धरणात ६७३ दशलक्ष घनफूट तर मोसम खोऱ्यासाठी वरदान ठरलेल्या हरणबारी धरणात ४१२ दशलक्ष घनफूट पाणी शिल्लक आहे.

पुनंद धरणात ४४८ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा आहे. या धरणांमधून पिण्यासाठीचे आणखी एक आवर्तन विविध पाणीपुरवठा योजनांना मिळणार आहे. परंतु पाऊस लांबल्यामुळे शिल्लक पाणी पुढील काही दिवस पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन केले जात आहे. (Due to prolonged rains remaining water was appealed to be used sparingly for next few days nashik news)

पावसाळा सुरु होऊन दोन आठवडे उलटले तरी देखील जिल्ह्यात कुठेही समाधानकारक पाऊस झाला नाही. त्यामुळे संपूर्ण कसमादे पट्ट्यात पेरण्या खोळंबल्या आहेत. पाऊस लांबल्याने या वर्षी धरणांमधील पाणी तळ गाठत आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात समाधानकारक पाऊस झाला.

संपूर्ण पावसाळ्यात चांगल्या पावसामुळे तलाव, पाझर तलाव, नदी, नाले, शेततळे व विहिरी तुडूंब भरल्या होत्या. कसमादेतील सर्व लहान-मोठी धरणे ऑगस्टच्या अखेरीसपर्यंत ओव्हरफ्लो झाली होती. विहिरींना मुबलक पाणी होते. शिवाय ठेंगोडा उंचावणीच्या बंधाऱ्यात साचलेले पूरपाणी डिसेंबर अखेरपर्यंत पुरले.

मुबलक पाण्यामुळे चणकापूरमधून पहिले आवर्तन फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात घ्यावे लागले. पुरेशा पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे यावर्षी धरणांमध्ये जलसाठा टिकून आहे. चणकापूर, हरणबारी, पुनंद व गिरणा या चार प्रमुख धरणांमध्ये किमान एका आवर्तनाचे पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे. असे असले तरी उपलब्ध पाणी जपून वापरावे लागणार आहे.

धरणात मुबलक साठा

मालेगाव शहराला गिरणा व चणकापूर या दोन्ही धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. गिरणा धरणातून थेट जलवाहिनीद्वारे येथील जलशुध्दीकरण केंद्रात पाणी येते. गिरणा धरणात मुबलक पाणीसाठा आहे. चणकापूर धरणातून आवर्तनाचे पाणी गिरणा डाव्या कालव्याद्वारे तळवाडे साठवण तलावात येते.

तेथून जलवाहिनीद्वारे येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी येते. चणकापूर धरणातून दुसरे आवर्तन १० ते २३ मे या कालावधीत सोडण्यात आले. सद्यस्थितीत तळवाडे तलावात ४३ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा शिल्लक आहे. आणखी महिनाभर हे पाणी सहज पुरेल. मालेगाव महापालिका हद्दीत दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो.

गिरणा व चणकापूर धरणातील तसेच तळवाडे तलावातील जलसाठा पाहता मालेगावकरांना कोणत्याही पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार नाही अशी परिस्थिती आहे.

मालेगाव वगळता कसमादेतील इतर पाणीपुरवठा योजनांनी ताण दिल्यास व पाऊस दीर्घ काळ लांबल्यास जूनच्या अखेरीस चणकापूरचे आवर्तन सोडावे लागण्याची शक्यता आहे.

कसमादेतील धरणांची सध्याची परिस्थिती

धरण जलसाठा (दशलक्ष घनफूटात)

चणकापूर ६७३

हरणबारी ४१२

केळझर १९५

नाग्यासाक्या ००

गिरणा ४ हजार २८१

पुनंद ४४८

माणिकपूंज - ००