Unseasonal Rain : पावसामुळे गोवऱ्यांचा डोळ्यादेखत चिखल; आदिवासींच्या होलिकोत्सवावर विरजण!

नाशिक : अन्यायाचे दहन करणाऱ्या होलिकोत्सवामुळे (Holi) सोमवारी (ता. ६) सर्वत्र आनंदाचे वातावरण आहे. (due to Unseasonal Rains cow dung bought for for holi festival seling got wasted nashik news)

परंतु, रविवारी मध्यरात्रीनंतर विजांच्या कडकडाटासह धो-धो कोसळलेल्या अवकाळीने गंगाघाटावर गोवऱ्या विक्रीसाठी आलेल्या अनेकांना डोळ्यादेखत विक्रीसाठी आणलेल्या गोवऱ्यांचा चिखल झालेला बघावा लागला.

ज्यांनी गवऱ्या झाकण्याची आगावू व्यवस्था केली होती, त्यांचे काही प्रमाणात नुकसान वाचले, मात्र ज्यांना अवकाळीचा अंदाज नव्‍हता अशा अनेकांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. भारतात होळीची प्राचीन परंपरा आहे.

हा सण ग्रामीण भागासह शहरी भागात मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. हा सण घरगुती स्वरूपाबरोबरच सार्वजनिक मंडळाकडूनही मोठ्या प्रमाणावर साजरा होतो, त्यातच आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अनेकांनी विविध मंडळांना आर्थिक रसद पुरविल्याने यंदा उत्साहाला उधाण आले आहे. त्यामुळे चौकाचौकात होळीबरोबच रंगपंचमीची धूम रंगणार आहे.

होळीसाठी त्र्यंबकेश्‍वर, इगतपुरी, दिंडोरी, सुरगाणा, पेठ भागातून अनेक आदिवासी बांधव शहरात दाखल होतात. गंगाघाटावरील गौरी पटांगणावर अशी शेकडो कुटुंबे गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर गोवऱ्या विक्रीसाठी दाखल झाली आहेत. मात्र बहुतांशी सार्वजनिक मंडळे होळीच्या दिवशी किंवा आदल्या दिवशी गोवऱ्या खरेदी करतात.

रविवारी मध्यरात्री अचानक जोरदार वारे सुटले. त्यानंतर काही वेळातच विजांच्या कडकडाटात जोरदार पाऊस सुरू झाला. त्यामुळे आपल्याकडे असलेल्या तुटपुंज्या साहित्याने अनेकांनी गोवऱ्या झाकून पावसापासून त्या वाचविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र रस्त्यानेही मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहू लागल्याने मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले.

सणावाराच्या काळात दोन पैसे हातात येतील, या आशेवर शहरात आलेल्या अनेकांच्या उत्साहावर पाणी फेरले. आता या ओल्या गोवऱ्या कोण घेणार या विवंचनेत अनेक आदिवासी विक्रेते होते. अनेकांच्या गोवऱ्यांचा तर अक्षरश चिखल झाला.

सणाला दोन पैसे हातात येतील, म्हणून गेल्या काही दिवसांपासून पोटच्या पोरागत जपलेल्या गोवऱ्यांचा अस्मानी संकटाने चिखल झाल्याची व्यथा त्यांनी ‘सकाळ’ कडे व्यक्त केली.

"गोवऱ्या विक्रीतून चांगले पैसे मिळतात, परंतु अवकाळीने पावसाने सर्वच गोवऱ्या भिजून त्यांचा चिखल झाला. त्यामुळे दोन पैसे मिळणे सोडाच भाड्याच्या टेंपोचे पैसेही वाया गेले." - जानू भोर, (कुळवंडी, ता. पेठ)