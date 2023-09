मनमोकळं : शिक्षण ही कुठल्याही टप्प्यावर निरंतर चालणारी प्रक्रिया

By

शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. व्यक्ती वयाच्या कोणत्याही टप्प्यावर शिक्षण घेऊ शकते. सध्या या युगात हे शक्य आहे. मात्र जीवन जगताना संस्कार हे अत्यंत महत्त्वाचे असतात. लहान मुलांवर जर शालेय जीवनात योग्य संस्कार केले, तर त्यांची वाटचाल योग्य दिशेने होते, असे मत अभिनव बालविकास मंदिरच्या मुख्याध्यापिका मीनाक्षी गायधनी यांनी व्यक्त केले.

आतापर्यंतचा आपला प्रवास सांगा?

मीनाक्षी गायधनी : आमचे मूळ गाव पळसे. सातवीपर्यंतचे शिक्षण गावीच झाले. वडील निवृत्ती गायधनी मुख्याध्यापक होते. सातवीनंतरचे शिक्षण मामाच्या गावी वाडीवऱ्हे येथे झाले. १९८६ मध्ये ‘मविप्र’च्या महर्षी शिंदे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातून डी.एड. पूर्ण केले. बी.ए., बी.एड. व डी.एस.एम.पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले.

१९८९ मध्ये ‘मविप्र’मध्ये नोकरी मिळाली. वाघ गुरुजी व अभिनव बालविकास मंदिर, गंगापूर रोड येथे कार्यरत आहे. २०१४ पासून अभिनव बालविकास मंदिर येथे मुख्याध्यापिका या पदाची जबाबदारी सांभाळत आहे.

अभिनव बालविकास मंदिरबद्दल सांगा?

गायधनी : नाशिकमधील क्रमांक एकचे हे इंग्रजी माध्यमाचे स्कूल आहे. जवळपास साडेतीन हजार विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत आहेत. १४७ शिक्षक-शिक्षिका व कर्मचारीवृंद येथे कार्यरत आहेत.

सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण उपलब्ध करून देणारी ही एकमेव शाळा आहे. आजपर्यंत लाखो विद्यार्थ्यांनी येथून शिक्षण घेऊन आपलं उज्ज्वल भवितव्य घडविले आहे.

सेवा कालावधीतील वेगळे उपक्रम सांगा?

गायधनी : मी सुरवातीपासूनच शिस्तप्रिय आहे. मी स्काउट-गाइडची विद्यार्थिनी होते. स्काउट-गाइड चळवळ इंग्लंडमध्ये ब्राउन सिबेट येथे सुरू झाली.

त्या ठिकाणी अभ्यास दौऱ्यासाठी माझी संस्थेमार्फत निवड झाली. मी तेथे २१ दिवस होते. यादरम्यान मला अनेक नवनवीन गोष्टी शिकण्यास मिळाल्या. तसेच चीन येथे २०१० ला शटलकॉक या खेळामध्येही मी सहभागी झाले होते.

कुटुंबाबद्दल सांगा?

गायधनी : पती प्रवीण आहेर एक यशस्वी उद्योजक आहेत. आहेर इंजिनिअरिंग या तीन कंपन्या आमच्या आहेत. मुलगा श्रीराज बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये उच्चशिक्षित आहे. मला दोन मुली आहेत. स्नेहलचे एमबीए व कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगपर्यंत शिक्षण झाले आहे.

दुसरी मुलगी धनिषा एमबीबीएस आहे. अनेकदा माझे कुटुंबीय सदैव माझ्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले आहे.

पालक-विद्यार्थी संबंध कसे असावेत?

गायधनी : प्रत्येक पालक आपल्या मुलांवर प्रेम करत असतो. आपलं मूल मोठं होऊन यशस्वी व्हावं, हे प्रत्येकालाच वाटत असतं. मुलांना बसपर्यंत सोडविणे व क्लासला पोचविणे ही कामे केली म्हणजेच आपली जबाबदारी झाली, असं अनेक पालकांना वाटते.

अलीकडच्या जीवनशैलीत पालकांकडे वेळ कमी आहे. मुले ही प्रेमाची भुकेले आहे, त्यांना हवं ते आणून देणे म्हणजे प्रेम नव्हे, त्यांना वेळ द्यावा. मायेचा हात त्यांच्या पाठीवरून फिरवणे ही जी आपुलकी आहे, अशा प्रकारचा जिव्हाळा, प्रेम निर्माण केले पाहिजे.

विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत जाणवणारी खंत सांगा?

गायधनी : कौटुंबिक ताणतणावामुळे अनेक कुटुंब विभक्त होण्याचे प्रमाण सध्या वाढले आहे. सिंगल मदर-फादर अशा प्रकारचे पालक आपणास नेहमीच समाजात बघावयास मिळतात. मुलांच्या आई-वडिलांमधील बिघडलेल्या संबंधांचा परिणाम त्यांच्या बालमनावर होतो.

त्यामुळे त्यांच्यात नैराश्य निर्माण होते. खरंतर पालकांनी म्हणजेच आई-वडिलांनी त्यांच्यातील अंतर्गत मतभेद त्यांच्यापुरते मर्यादित ठेवून त्याचा परिणाम मुलांवर होणार नाही, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

आपण सेवा कालावधीत राबविलेले उपक्रम सांगा?

गायधनी : आजी-आजोबा मेळावा, कुंभारकाम, मूल्यांवर आधारित नाटुकले, भाजीबाजार व त्यांची जीवनशैली, श्रमप्रतिष्ठा, अंधनिधी, सैनिकांसाठी पोस्ट कार्ड, दप्तरमुक्त शनिवार, विज्ञान दृष्टिकोन प्रदर्शन, प्लॅस्टिकमुक्ती जीवन अनुभवणे, मधमाशी उद्यानास भेट, एक मूठ धान्य, आत्महत्याग्रस्त पालकांच्या मुलांसाठी, मनपा शाळेत शालेयपयोगी वस्तूंचे वाटप व पूरग्रस्तांना मदत एक ना अनेक समाजापयोगी उपक्रम आम्ही नियमितपणे घेत असतो.