Nashik Drug Case : सोलापूरात कारखाना व गुदाम थाटून एमडी ड्रग्जचा उद्योग थाटला. परंतु एमडीची नशेडी पावडर बनविण्याचा फॉर्मुला बनविणारा मुख्य संशयित अद्यापही पोलिसांच्या हाती लागू शकलेला नाही.

त्याच्या शोधासाठी शहर गुन्हेशाखा व अंमली पदार्थ विरोधी पथके मुंबईसह परराज्यात ठाण मांडून आहेत. (Efforts are on arrest main mastermind of MD drug Formula nashik news)

दरम्यान, शिंदेगावातील एमडी ड्रग्ज कारखान्यावर छापा टाकून मुंबईच्या साकीनाका पोलिसांनी अटक केलेल्या संशयितांना न्यायालयीन कोठडी मिळाली आहे. त्यांचा ताबा घेण्यासाठी नाशिक शहर गुन्हेशाखेकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यांच्या ताब्यानंतर तपासाला गती मिळू शकणार आहे.

नाशिकमध्ये एमडी ड्रग्जची विक्री सनी पगारे करीत असल्याचे पोलीस तपासातून समोर आले आहे. तसेच, त्याने मनोहर काळे याच्या मदतीने सोलापूरात कारखाना थाटला होता. याच कारखान्यामध्ये एमडी ड्रग्ज बनविण्याचे काम करणाऱ्या वैद्यनाथ हावळे (रा. सोलापूर) यास नाशिक गुन्हेशाखेने गेल्या आठवड्यात अटक केली.

वैद्यनाथ या कारखान्यात काम करण्यापूर्वी एका केमीकलच्या कारखान्यात काम करीत होता. मात्र या कारखान्याचा मुख्य सूत्रधाराने वैद्यनाथ याला आणले आणि त्यास एमडी ड्रग्ज बनविण्याचा फॉर्मुला शिकविला आणि त्याच्याकडून ड्रग्ज बनवून घेत होता. याच मुख्य सूत्रधाराचा सध्या पोलीस कसून शोध घेत आहेत.

सनी पगारे याच्यासह सुमीत पगारे, मनोज गांगुर्डे, अर्जून पिवाल, गणेश शर्मा यांना अटक केल्यापासून मुख्य सूत्रधार पसार झाला आहे. त्याच्या शोधासाठी पोलीस पथके मुंबईसह परराज्यात रवाना झालेली आहेत. परंतु हुकावण्यात देत असल्याने अद्यापही तो पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही.

तपासाच्या गतीसाठी...

शिंदेगाव पाठोपाठ वडाळगावातील ड्रग्जचा अड्डा पोलिसांनी उदध्वस्त केला. तर सप्टेंबर महिन्यातील गुन्ह्याचा तपास करताना नाशिक शहर गुन्हेशाखा सोलापूरपर्यंत पोहोचले आहेत. मात्र यात शिंदेगावातील ड्रग्ज कारखान्याचा नाशिक पोलिसांचा तपास थंडावल्याचे चित्र आहे. पुणे पोलिसांनी भूषण पाटील व अभिषेक बलकवडे तर, मुंबई पोलिसांनी ललित पाटील या ड्रग्जमाफियांना जेरबंद केले.

ललित सध्या पुणे पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. तर शिंदेगाव प्रकरणात साकीनाका पोलिसांनी अटक केलेल्या शिवाजी शिंदे, रोहित चौधरी यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळे त्यांचा ताबा घेण्यासाठी नाशिक पोलिस मुंबई न्यायालयाकडे मागणी करणार आहे. त्यांचा ताबा मिळाल्यानंतर शिंदेगावातील ड्रग्जच्या कारखान्याच्या तपासाला गती मिळू शकणार आहे.