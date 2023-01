Eggs Price Hike : हिवाळ्यामुळे अंड्यांच्या दरात विक्रमी वाढ! पशुखाद्य भाववाढीचा परिणाम

पिंपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) : पशुखाद्य भाववाढ व उत्तर भारतात थंडीच्या लाटेमुळे अंड्यांची वाढलेली मागणी आणि वाहतूक खर्चात झालेली वाढ याचा परिणाम प्रतिअंडी सात ते साडेसात रुपये दराने विकले जात आहे.

डझनाला ८० ते ९० रुपये मोजावे लागत आहे. अचानक झालेल्या दरवाढीचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर झाला आहे. (Eggs Price Hike Record increase in price of eggs due to winter Effect of increase in animal feed prices nashik news)

सर्वसामान्य, गरिबांपासून ते अब्जाधीशांपर्यंत सर्वांच्याच रोजच्या आहारात अंड्यांचा समावेश असतो. पण याच अंड्याचे भाव आता गगनाला भिडले आहेत. मागच्या महिन्यात अंडी ६० रुपये डझनाने अंडी मिळत होती.

आता अंड्यांचा दर तब्बल ३० रुपयांनी वाढला आहे. याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते हॉटेल व्यावसायिकांवर झाला आहे. घाऊक बाजारात दर वाढल्यामुळे किरकोळ बाजारातदेखील अंडी काही रुपयांनी जास्त महाग विकली जात आहेत.

त्यामुळे रोजच्या आहारात अंड्यांचा समावेश असणाऱ्या घरांचे महिन्याचं बजेट मात्र बिघडले आहे. अंड्यांच्या दरवाढीचा परिणाम केवळ ग्राहकांवरच नव्हे, तर अनेक व्यवसायांवरही होत आहे. त्यात केक शॉप, बेकरी व्यवसाय, हॉटेल व्यवसाय या व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणात अंड्यांचा वापर केला जातो.

अंड्यांच्या वाढलेल्या भावामुळे पोल्ट्री व्यवसाय जरी तेजीत असला तरीही इतर व्यवसायांवर याचा परिणाम होत असल्याने अंड्यांच्या वाढत्या भावावर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी सर्वसामान्यांकडून होत आहे.

"अंडे स्वस्त मिळणारे प्रोटिन असल्याने खवय्यांकडून मागणी वाढली आहे. सर्दी, पडसे दूर ठेवणारे म्हणून व आरोग्यासाठी उत्तम म्हणून अंड्यांकडे पाहिले जाते. कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर नागरिक सतर्क झाले असून, प्रोटिनसाठी अंडे खाण्यावर भर दिला जात आहे."

-डॉ. किरण पवार

