Nashik Crime: घर फोडून साडेआठ लाखांचा ऐवज लंपास

Nashik Crime : काठे गल्ली भागात घर फोडून रोख रक्कम आणि सोन्याचे दागिने असा सुमारे ८ लाख ४२ हजारांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला आहे. दोघे संशयित सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाले आहे. (eight half Lakhs stolen after breaking into house Nashik Crime)

काठे गल्ली येथील अनंत हिरे टाकळी रोडवरील एका लॉन्समध्ये सुरू असलेल्या भागवत कथा धार्मिक कार्यक्रमासाठी बुधवारी (ता.२) गेले होते. सायंकाळी त्यांची मुलगीही त्या कार्यक्रमासाठी गेली.

रात्री पावणेआठच्या सुमारास त्यांच्या पत्नी घरी परतल्या. घराच्या लोखंडी जाळी कापलेले आढळून आले. त्यांनी श्री. हिरे यांना माहिती दिली, ते तत्काळ घरी आले. दोघांनी आत जाऊन पाहिले असता घरातील कपाट उघडे आणि सामान अस्ताव्यस्त पडलेले दिसून आले.

कपाटाची तपासणी केली असता, त्यात सोन्याचे दागिने तसेच एक मोत्याची बांगडी यासह सहा लाखाची रोख रक्कम असा सुमारे ८ लाख ४२ हजारांचा ऐवज मिळून आला नाही. चोरी झाल्याची खात्री झाल्याने त्यांनी घरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासणी केली.

सुमारे २५ ते ३० वर्षीय दोन संशयित तोंडास रुमाल बांधून घरात जाताना व बाहेर पडताना आढळून आले. त्यांनी भद्रकाली पोलिस ठाणे गाठत घडलेला प्रकार सांगितला.

पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत पंचनामा करत माहिती घेतली. भद्रकाली पोलिस ठाण्यात अज्ञात संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.