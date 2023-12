Nashik News: मुख्यमंत्र्यांकडून घोडेबाजाराच्या चौकशीचे आदेश

Nashik News: महापालिकेचे माजी प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे- पाटील यांनी चुकीच्या पद्धतीने विविध संवर्गात दिलेल्या चुकीच्या पदोन्नतीची चौकशी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.

विशेष म्हणजे महापालिका प्रशासनाकडे शासनाच्या सूचना येऊन दीड महिन्याचा कालावधी उलटला तरी अद्यापही जम्पिंग प्रमोशनच्या चौकशीचा मुहूर्त न मिळाल्याने ट्रिपल इंजिन सरकारलाच महापालिका प्रशासनाकडून आव्हान दिले जात असल्याचे यानिमित्ताने दिसून येत आहे. (Eknath Shinde has instructed to investigate wrongful promotion by former deputy commissioner of municipal administration nashik news)