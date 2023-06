Study Board Eletion : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्‍या अभ्यास मंडळ सदस्‍यांच्‍या निवडीबद्दल झालेल्‍या नाट्यमय घडामोडींनंतर आता अभ्यास मंडळ अध्यक्षपदाच्‍या निवडीला मुहूर्त लागला आहे.

नुकताच अभ्यास मंडळ सदस्‍यांचे नामनिर्देशन केल्‍यानंतर मंगळवारी (ता.६) पुणे विद्यापीठाने अध्यक्षपद निवडीकरिता निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध केलेला आहे. (Election for Board of Studies President now on June 27 Revised timetable announced by SPPU nashik news)

पुणे विद्यापीठातर्फे यापूर्वी अभ्यास मंडळ सदस्‍यांच्‍या नियुक्‍त्‍या जाहीर करण्यात आलेल्या होत्‍या. तसेच अभ्यास मंडळ अध्यक्षाकरिता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्‍यानुसार जूनच्‍या पहिल्‍या आठवड्यात अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार होती.

परंतु काही तांत्रिक त्रुटींमुळे सदस्‍य अपात्र ठरविण्याची नामुष्की पुणे विद्यापीठावर ओढावली होती. त्‍यानंतर नुकतेच रिक्‍त जागांवर सदस्‍यांच्‍या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली आहे. त्‍यापाठोपाठ आता अध्यक्षपद निवडीकरिता सुधारित निवडणूक कार्यक्रम पुणे विद्यापीठातर्फे प्रसिद्ध केलेला आहे.

असा आहे निवडणूक कार्यक्रम..

अभ्यास मंडळ अध्यक्षपदाकरिता नामनिर्देशन पत्र सादर करण्याची अंतिम दिनांक १६ जूनपर्यंत दिलेली आहे. १९ जूनपर्यंत नामनिर्देशन पत्रांच्या छाननीचा अवधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. नामनिर्देशन मागे घेण्यासंबंधी लेखी कळविण्याचा कालावधी २० जून असणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

२७ जूनला पुणे विद्यापीठातील खाशाबा जाधव क्रीडा संकुलातील सभागृहात निवडणूक प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. याच दिवशी मतदानाची वेळ संपल्‍यानंतर मतपत्रिकांची छाननी व मतमोजणीची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

तरीही आक्षेप कायम

पुणे विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळावरील नामनिर्देशन प्रक्रियेतील घोळ मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. गेल्‍यावेळच्‍या यादीत १२५ हून अधिक नावे वगळण्याची नामुष्की ओढावल्‍यानंतर सुधारित नियुक्‍त्‍या जाहीर केलेल्‍या आहेत.

परंतु मागील यादीतील अनेक नावे जशीच्या तशी पुन्हा घेतली असल्‍याने, संभ्रम वाढला आहे. संबंधित नावे त्यावेळी अपात्र होण्याची कारणे कुठली व आता पुन्हा पात्र कशी झाली, असे अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत.

दहा वर्ष अध्यापनाचा अनुभव नसलेल्‍या अध्यापकांची नियुक्‍ती, पीएच.डी नसलेल्‍या अध्यापकांची नियुक्‍तीसह अन्‍य विविध मुद्यांबाबत संभ्रम कायम आहे.