Nashik District Bank : जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी बॅंक अध्यक्षांसह पदाधिकाऱ्यांची या तारखेला निवड

District Bank : जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी सहकारी बॅंकेच्या निवडणुकीनंतर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम घोषित झाला असून, यासाठी बुधवारी (ता. १९) संचालक मंडळाची विशेष सभा बोलाविली आहे.

या सभेत अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची निवड केली जाईल. पदाधिकारी निवडणूक जाहीर झाल्याने इच्छुकांकडून हालचाली सुरू झाल्या. अनेकांनी फिल्डिंग लावण्यास सुरवात झाली आहे. (election of office bearers including District Government and Parishad Staff Bank President on 19 july nashik news)

जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी बॅंकेच्या २१ जागांसाठी २ जुलैला मतदान झाले. ३ जुलैला झालेल्या मतमोजणीत सत्ताधारी समता पॅनलचा धुव्वा उडवत सहकार पॅनलने २१ जागांवर बाजी मारली. या निवडणुकीनंतर पदाधिकारी निवडीची प्रतीक्षा होती. ती संपली असून, निवडणूक अधिकारी गौतम बलसाने यांच्या अध्यक्षतेखाली १९ जुलैला सकाळी अकराला बॅंकेच्या सभागृहात संचालक मंडळाची विशेष सभा बोलाविली आहे.

या सभेत बॅंकेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची निवडणूक होईल. यासाठी संचालकांना अजेंडाही पाठविण्यात आला आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यावर इच्छुकांकडूनही हालचाली सुरू झाल्या. बॅंकेचा गत अध्यक्ष स्टेटचा झालेला असल्याने यंदा अध्यक्षपद जिल्हा परिषद केडरकडे जाणार, हे निश्चित मानले जात आहे.

त्यामुळे या केडरमधून अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच सुरू झाली. जिल्हा परिषदेतून रवींद्र आंधळे, प्रमोद निरगुडे, बाळासाहेब ठाकरे-पाटील यांची नावे आघाडीवर आहेत. याशिवाय विक्रम पिंगळे, अजित आव्हाड, मंदाकिनी पवार, विजय देवरे यांच्याही नावांची चर्चा आहे. मात्र, नवीन चेहऱ्याला संधी देण्याची मागणी संचालकांकडूनच होत आहे.

तर, दुसरीकडे स्टेटला अध्यक्षपद मिळावे, यासाठीही प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या केडरमधून नीलेश देशमुख, धनश्री कापडणीस, सुनील गिते यांच्या नावांची चर्चा आहे. पॅनलचे ज्येष्ठ नेते उत्तमबाबा गांगुर्डे, महेश आव्हाड, रवींद्र थेटे, दिलीप सरोदे यांनी संचालक मंडळाने एकत्र बसून निर्णय घ्यावा, असे सांगितले. मात्र, संचालक मंडळाने या ज्येष्ठ नेत्यांनाच निवडीचे सर्वाधिकार दिले आहेत. त्यामुळे निवडीपूर्वी ज्येष्ठ नेते सर्व संचालक मंडळाशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.