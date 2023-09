Nashik Election News : दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बार?

Nashik Election News : लोकसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. याचवेळी राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रमही लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दिवाळीनंतर साधारण नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये या निवडणुका होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत असलेल्या सुनावणीवर महिनाभरात अंतिम निकाल लागण्याचा अंदाज वर्तविला जातोय.

दुसरीकडे राज्य सरकारकडूनही सत्ताधारी आमदारांना निवडणुकांच्या तयारीला लागण्याच्या सूचना केल्या असल्याचे वृत्त आहे. जिल्ह्यातील काही आमदारांनी यास दुजोरा दिला. (elections to local bodies can be held around November December nashik news)

अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रकरणी ‘तारीख पे तारीख’चा सिलसिला सुरू आहे. गत नऊ महिन्यांपासून या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली नाही. १ सप्टेंबरला होणारी सुनावणीही लांबणीवर पडली.

उद्धव ठाकरे सरकारने मुंबई महापालिकेच्या प्रभागरचनेत बदल केले आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने सत्तेत येताच त्यात बदल न करता ते ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला. शिंदे गटाच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. याबाबत गत वर्षभरापासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले आहे. राज्यातील १४ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २०७ नगरपालिका, पंचायत समित्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल. या व्यतिरिक्त ९२ नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे.

त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका याबाबत सर्वोच्च न्यायलयात अनेक महिन्यांपासून सुनावणी सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, असे सत्ताधारी आणि विरोधकांचे म्हणणे आहे. याचसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेल्या आहेत.

सतत निवडणुका लांबणीवर पडत असल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल सुरू असून, नाराजीचा सूर आहे. कार्यकर्त्यांमधील असणारा हा सूर सरकारपर्यंत पोहोचला. यातच अनेक महापालिकांचा कालावधी संपुष्टात येऊन तीन-चार वर्षे झाली. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीचा फटका कामांना बसत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

त्यामुळे सरकारनेही आता या निवडणुका घेण्याबाबत तयारी सुरू केल्याचे बोलले जात आहे. त्याबाबत सरकारने आपल्या आमदारांना सूचना देत तयारीला लागा, असे सांगितल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा अंतिम निकाल येण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.

‘या’ कारणामुळे रखडल्या निवडणुका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, त्यापूर्वी ९२ नगर परिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने अनेकांनी यावर आक्षेप घेतला होता. ९२ नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्येही हे आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

तसेच, महाविकास आघाडीच्या काळात तयार करण्यात आलेली वॉर्डरचना बदलण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. या नव्या वॉर्डरचनेलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. दोन या गोष्टींमुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या आहेत.