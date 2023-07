Nashik News: सिन्नरच्या पूर्व भागातील वीज समस्या सुटली! शहा येथील 132 केव्ही केंद्रातून वीजपुरवठा सुरू

Nashik News : सिन्नरच्या पूर्व भागात गेल्या पंचवीस वर्षांपासून असणारी अनियमित वीजपुरवठ्याची समस्या मार्गी लागली आहे. शहा येथील १३२ केवी क्षमतेच्या विविध केंद्रातून पाथरे व वावी येथील उपकेंद्रांना शनिवारी जागतिक कृषी दिनाचे औचित्य साधून प्रत्यक्ष वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला.

आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या हस्ते वावी येथील उपकेंद्रात कळ दाबून शहा येथून वीज पुरवठा जोडणी करण्यात आली. (Electricity problem solved in eastern part of Sinnar Power supply started from 132 KV center at Shah Nashik News)

शहा येथे कार्यान्वित करण्यात आलेल्या १३२ केवी क्षमतेच्या वीज केंद्रातून वावी व पाथरे उपकेंद्रांना थेट जोडणी मिळाल्यामुळे वर्षानुवर्षांच्या मोठ्या त्रासातून या भागातील सर्वसामान्य जनता व शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळाला आहे.

याचा फायदा दापुर उपकेंद्र, दातली उपकेंद्र, नांदूरशिंगोटे उपकेंद्र व चार उपकेंद्र यांना होणार आहे. पूर्वी सिन्नर १३२ केव्ही मधून निघणारी जुनी वावी विद्युत वाहिनी ही कायमस्वरूपी डमी होणार होती.

मात्र, आता त्या विद्युत वाहिनीवर नांदूर व चास उपकेंद्रे जोडल्यास ३३ केव्ही नांदूर विद्युत वाहिनीचा लोड आपोआप कमी होणार आहे. सध्या ३३ के व्ही नांदूर विद्युत वाहिनी ही प्रचंड ओवरलोड आहे.

आता आठ तास पूर्णवेळ व पूर्ण दाबाने वीजपुरवठा होणार आहे. सिन्नर तालुक्यातील सर्व उपकेंद्र लोडशेडिंग मुक्त होणार असल्याचे आमदार कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले. वावीचे कक्ष अभियंता अजय सावळे, पाथरेचे हर्शल मांडगे यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी आपत्कालीन सेवा दिली आहे, त्याचे आमदार कोकाटे यांनी कौतुक केले.

"वावी, पाथरे, देवपूर, शहा, सोमठाणे येथील उपकेंद्रे १३२ केव्ही शहावर जोडल्याने सहा वीज उपकेंद्रांचा भार जुन्या नाशिक जिल्ह्याला जोडणाऱ्या ग्रीडवरून कमी होणार असल्याने सतत होणारा ब्रेकडाउन टळणार आहे."

- हृषीकेश खैरनार, उप कार्यकारी अभियंता, महावितरण सिन्नर

पुढील पन्नास वर्षांचे नियोजन

वाड्या वस्त्यांवर घरगुती जोडणी असलेल्या ग्राहकांना २४ तास सिंगल फेज वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन आगामी काळात आहे. सिन्नर तालुक्याला पुढील पन्नास वर्षांचे वीज पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.

मुसळगाव येथे २२० केव्ही क्षमतेचे वीज केंद्र मंजूर झाले असून आडवाडी येथे आणखी एक वीज केंद्र प्रस्तावित केले आहे. रतन इंडियातून १३२० मेगावॉट वीजनिर्मिती सुरू झाल्यानंतर परिसरातल्या २० किलोमीटर अंतरातील गावात २४ तास थ्री फेज वीजपुरवठा उपलब्ध असेल.

तसेच, देवनदी लिंकमुळे या भागात बागायत क्षेत्र वाढणार असून विजेचा प्रश्न देखील मार्गी लागल्याने शेतकऱ्यांसमोरील वर्षानुवर्षांच्या महत्त्वाच्या समस्या सुटल्यात जमा आहे. निळवंडे च्या हक्काचे पाणी सिन्नरच्या सीमेवरील सहा गावांना नक्कीच मिळेल या पाण्यासाठी गरज पडल्यास मी स्वतः न्यायालयात जाईल.

विकासातल्या वारीचे वारकरी व्हावे

पूर्व भागात विरोधकांच्या चकरा अलीकडे वाढू लागल्या आहेत. संधी मिळूनही मागच्या पाच वर्षात त्यांनी पूर्व भागासाठी काय केले हे विचारण्याची हीच वेळ आहे. केवळ निवडणुका तोंडावर आल्या म्हणून हे सर्व सुरू आहे.

मी मात्र निवडणुकीचा फायदा तोटा न बघता काम करतो. जनतेचा फायदा हेच माझ्यासाठी समाधान आहे असे सांगून लोकांनी विकासातल्या वारीचे वारकरी व्हावे असे आवाहन आमदार कोकाटे यांनी केले.