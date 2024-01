Nashik Crime : दरेगाव शिवारात यंत्रमाग कारखान्यातील 30 लाखाची वीजचोरी उघड

मालेगाव : शहरातील दरेगाव शिवारातील गट नं. १५४ मधील १ ते ४ भूखंडावर स्टार हॉटेलच्या पाठीमागे असलेल्या यंत्रमाग कारखान्याची तपासणी करताना मालेगाव पॉवर सप्लाय लिमिटेडच्या (एमपीएसएल) वीजचोरी विरोधी पथकाने सुमारे ३० लाख रुपयांची वीजचोरी उघडकीस आणली.

हे पथक चौकशीसाठी गेले असता कारखान्याचा मुख्य दरवाजा बंद होता. मात्र आत यंत्रमाग चालू असल्याचा आवाज येत असल्याने पथकाला संशय आल्याने हा प्रकार उघडकीस आला. (Electricity theft of 30 lakhs in loom factory in Daregaon Shivar revealed Nashik Crime)