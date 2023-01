Nashik News : गुन्हेगारी वाढण्यास अतिक्रमण विभाग जबाबदार; हप्तेखोरीमुळे शहरात जागोजागी अतिक्रमण

By

नाशिक : महापालिका हद्दीमध्ये २२५ हॉकर्स झोन निश्चित केल्यानंतरही त्या व्यतिरिक्त नो- हॉकर्स झोनमध्ये बसलेल्या विक्रेत्यांवर कारवाई होत नसून, त्यांना महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे आशीर्वाद आहे. त्यातून हाणामारीच्या घटना घडून शहरातील सुरक्षितता धोक्यात आल्याचे निष्कर्ष नोंदविण्यात आले आहे. (Encroachment department responsible for increasing crime Encroachment in places city due to expropriation Nashik News)

नाशिक शहराचा विस्तार होत असताना अतिक्रमणाची समस्यादेखील गंभीर होताना दिसत आहे. मेन रोड, रविवार कारंजा, दहीपूल, दूध बाजार, शालीमार, शरणपूर रोड, अशोक स्तंभ, सीबीएसच्या काही भागात नो- हॉकर्स झोन तयार करण्यात आले आहेत.

परंतु, जेथे ग्राहक तेथे धंदा अधिक हे सूत्र असल्याने पालिकेच्या नो- हकर्स झोनला न जुमानता सर्रास दुकाने थाटली जात आहेत. यातून वाहतुकीची सर्वात मोठी समस्या निर्माण होत असून त्यात आता गुन्हेगारीच्या समस्येची भर पडली आहे.

नो- हॉकर्स झोनमध्ये व्यवसाय करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अशा ठिकाणी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई केली जाते. मात्र, महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई केली जात नाही.

त्यासाठी चिरीमिरी घेतली जात असल्याचे सर्रास बोलले जात आहे. महापालिकेकडून रस्त्यावर दुकाने थाटली जात असताना त्या माध्यमातून शहरात भाई-दादांचे पेव फुटले असून, व्यवसायिकांकडून हप्ते वसुली केली जात आहे. त्यातूनच संघर्ष होऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याच्या घटना घडत आहे.

त्यामुळे महापालिकेने अतिक्रमणाची कारवाई प्रामाणिकपणे पार पाडल्यास अशा घटनांना आळा बसेल. असा अहवाल पोलिसांकडून वरिष्ठांना सादर करण्यात आल्याने आता कायदा व सुव्यवस्थेलादेखील महापालिका जबाबदार असल्याचे पुढे येताना दिसत आहेत

महापालिकेवर ठपका

महापालिका हद्दीमध्ये एकूण १०,६१४ फेरीवाल्यांची संख्या नोंदविण्यात आली आहे. त्यांच्यासाठी पूर्व विभागात १८, पश्चिम विभागात ४६, पंचवटी विभागात ५०, नाशिक रोड विभागात ५२, सिडको विभागात ३१, सातपूर विभागात २८, असे एकूण २२५ हॉकर्स झोन तयार करण्यात आले आहे.

मात्र, हॉकर्स झोन निश्चित करताना जेथे ग्राहक नाही तेथे हॉकर्स झोन निश्चित करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. मेनरोड, महात्मा गांधी रोड, सीबीएस, अशोक स्तंभ, रविवार कारंजा या भागात मोठ्या प्रमाणात ग्राहक आहे.

त्यामुळे नो- हॉकर्स झोनचा नियम मोडीत काढून सर्रास दुकाने थाटली जातात. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडूनदेखील जाणू बुजून दुर्लक्ष केले जाते. दुकाने थाटले जात असल्याने वर्गणीच्या निमित्ताने व मासिक हप्ता बांधून घेण्याची पद्धती रूढ होत असल्याने कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्यास महापालिका कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवला जात आहे.

