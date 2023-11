By

Nashik News : शहरातील मेन रोड, शालिमार, वीर सावरकर पथ, दहीपूल या व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागातील अनेक व्यावसायिक आर्थिक मोबदला घेऊन दुकानासमोरील जागेवर व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन देत आहेत.

त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर शहरातील वाढत्या अतिक्रमणामुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीने नाशिककर हैराण झाले आहेत. (Encroachment trick of professionals Nashik worried about increasing traffic congestion in city Nashik News)

शहरातील शालिमार, मेन रोड हा परिसर व्यावसायिक हब म्हणून आधीपासूनच प्रसिद्ध आहे. त्यात आता दहीपूल, कानडे मारुती लेन, वीर सावरकर पथ, नेहरू चौक, दिल्ली दरवाजा, नाव दरवाजा हा भाग नव्याने विकसित झाला आहे.

त्यामुळे येथील जुन्या व पडक्या वाड्यांनाही कोटीचे मोल येऊ लागले आहे. येथील काही व्यावसायिकांनी काळाची पावले ओळखत व्यवसायात अनुरूप बदल करत बदलत्या काळातही चांगला जम बसविला.

परंतु ज्यांना हे शक्य झाले नाही त्यांनी आपल्या दुकानासमोरील रस्त्यावरील जागा चक्क भाड्याने द्यायला सुरवात केली.

अतिक्रमण मोहीम सुरू झाल्यावर मात्र या व्यावसायिकांनीच मालासह सुरक्षित स्थळ गाठायचे. विशेष म्हणजे, अनेक व्यावसायिकांना ही संधी वाटल्याने अतिक्रमणात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे.

चाहूल लागताच पळ

रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांचे नेटवर्कही तेवढेच ‘पॉवरफुल’ असते, म्हणजे अतिक्रमण विभागाची नुसती चाहूल लागली तरी रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांच्या चारचाकी हातगाड्या काही मिनिटांतच सुरक्षित असलेल्या गल्लीबोळांचा आसरा घेतात.

यावरून त्यांच्या नेटवर्कची कल्पना यावी. अतिक्रमण विभागाच्या गाडीची नुसती चाहूल लागताच हे व्यावसायिक आपल्या हातगाड्या घेऊन गल्लीबोळांकडे पळ काढतात.

येथे होतेय नेहमीच वाहतूक कोंडी

शालिमार परिसर, वीर सावरकर पथ, कानडे मारुती लेन, दहीपूल, दिल्ली दरवाजा, मेन रोड, रविवार पेठ, सराफ बाजार, भांडीबाजार, बोहोरपट्टी आदी भागात दिवसांतून किमान दोन ते तीन वेळेस वाहतूक कोंडी होतेय.

धार्मिकदृष्ट्या मोठे महत्त्व असलेल्या गोदाघाटावरील रामतीर्थ परिसरातील वाहतूक कोंडीवर तर वारंवार चर्चा होऊनही विषय ‘जैसे थे’च आहे.