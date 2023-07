Nashik Fraud Crime : बनावट बँक खाते उघडून कर्मचाऱ्यांनी मालकास तब्बल अडीच कोटी रुपयांना गंडा घातला आहे. कारखान्यातील आर्थिक व्यवहार सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी ही फसवणूक केली आहे.

याप्रकरणी सातपूर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. (Entrepreneur defrauded of nearly two half crores company own workers did everything Nashik Fraud Crime)

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अमोल जगन्नाथ पवार, भूषण दिलीप पवार, सागर शालिन पाटील, आकाश नामदेव वारुंगसे, नीरज मोहिनीराज खेडलेकर, देवेंद्र केदार शर्मा व विशाल पवार अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत.

याप्रकरणी जगदीश मोतीलाल साबू (रा. कमलनगर, हिरावाडी) यांनी तक्रार दाखल केली आहे. साबू यांचा सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील श्याम सुंदर हॉटेलसमोरील डी ७३ या भूखंडावर कारखाना आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

२३ नोव्हेंबर २०२० ते १५ फेब्रुवारी २०२२ दरम्यान कारखान्यातील आर्थिक व्यवहार सांभाळणाऱ्या संशयितांनी कारखान्यात उत्पादित केलेल्या मालाच्या व्यवहारातील रकमेचा, तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परस्पर कंपनीच्या नावे सातपूर येथील सेंट्रल बँकेमध्ये खाते उघडून हा अपहार केला आहे.

या घटनेत तब्बल दोन कोटी ६२ लाख ८३ हजार ३८२ रुपयांच्या रकमेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी संशयितांनी अपहार करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले असून, यात कारखानामालकाची मोठी फसवणूक करण्यात आली आहे. अधिक तपास निरीक्षक शरमाळे करीत आहेत