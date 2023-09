Nashik News : अंबड औद्योगिक वसाहतीत दोन दिवसापासून सातत्याने खंडित होत असलेल्या वीजपुरवठ्यामुळे संतप्त झालेल्या उद्योजकांनी आयमा अध्यक्ष निखिल पांचाळ यांच्या नेतृत्वाखाली परिसरातील सबस्टेशन गाठले.

परंतु तिथे जबाबदार अधिकारी न आढळल्याने आणि उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने उद्योजकांनी पायऱ्यांवरच ठिय्या मांडून आपला निषेध नोंदवला. (Entrepreneurs are aggressive due to interrupted power supply Demand for dismissal of guilty officials Nashik News)

उद्योजक हा देशाच्या विकासाचा कणा आहे. दसरा, दिवाळी आणि सणाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योजकांना आपापल्या मालाच्या उत्पादनांच्या ऑर्डर पूर्ण करावयाच्या असल्याने उद्योजकांची त्यासाठी एकच धावपळ सुरु आहे.

त्यासाठी त्यांना अखंड वीज पुरवठा हवा असतो. परंतु वीज मंडळाच्या आणि विशेषतः महावितरणच्या अधिकाऱ्यांच्या गलथानपणामुळे अंबड औद्यागिक वसाहतीत गेल्या आठवड्यापासून सातत्याने वीज पुरवठा खंडित होत आहे.

या खंडीत वीजपुरवठामुळे उद्योजकांचे त्यामुळे अतोनात नुकसान होत आहे. गुरुवारी (ता.२१) तर कळसच झाला. महावितरण कोणतीही पूर्व सूचना न देता अंबड औद्योगिक वसाहतीतील विद्युत पुरवठा दीर्घकाळ खंडित ठेवण्यात आला.

शुक्रवारी (ता.२२) देखील वीजपुरवठा सतत खंडीत होत होता. अखेर यावर ठोस तोडगा आणि जाब विचारण्याच्या उद्देशाने उद्योजकांनी एकत्र येत आयमा अध्यक्ष निखिल पांचाळ यांच्या नेतृत्वाखाली उपकेंद्र गाठले.

खंडीत वीजपुरवठा होत असल्याची तक्रार घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी याठिकाणी नसल्याने उद्योजकांचा पारा वाढला. उपस्थित कर्मचारी यांनी देखील उडवाउडवीची उत्तरे दिली. यामुळे संतप्त उद्योजक यांनी उपकेंद्राच्या पायरीवरच ठिय्या आंदोलन केले.

आंदोलनाची माहिती कळताच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उपक्रेंद गाठले. कोणतीही पूर्व सूचना न देता विद्युत पुरवठा खंडित होत असेल तर आम्ही उद्योग चालवायचे कसे असा खडा सवाल करून पांचाळ यांनी अधिकाऱ्यांना चांगले धारेवर धरले.

दोन दिवसात आमचे तीनशे कोटीचे नुकसान झाले आहे ते कोण भरून देणार. उद्योग वसाहतींना प्राधान्यक्रमाने वीज पुरवठा करणे गरजेचे असताना येथील विद्युत पुरवठा खंडित का होतो अशी विचार नाही त्यांनी केली.

या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून जोपर्यंत या घटनेस जबाबदार असलेले उप अभियंता अजय नागरे आणि कार्यकारी अभियंता ललित पाटील या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही असे पवित्रा उद्योजकांनी घेतला.

अधिकाऱ्यांनी उद्योजकांची समजूत काढत वीज पुरवठ्याचा सावळा गोंधळास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर उद्योजकांनी आंदोलन मागे घेतले.

यापुढे वीज मंडळाच्या गलथानपणा आम्ही खपवून घेणार नाही आणि असा प्रकार घडल्यास आम्ही एक महिन्याचे वीज बिल भरणार नाही, असा इशारा आयमाच्या ऊर्जा समितीचे अध्यक्ष रवींद्र झोपे यांनी दिला.

यावेळी आयमाचे उपाध्यक्ष सुदर्शन डोंगरे, कुंदन डरंगे, गोविंद झा, देवेंद्र विभुते, श्रीलाल पांडे, विश्वास कुदळ आदींसह आयमा, निमाचे सदस्य आणि उद्योजक मोठ्या उपस्थित होते.

"आम्ही प्रीमियर दराने वीज पुरवठा घेतो. विनाखंड आणि गुणवत्तापूर्वक वीजपुरवठा व्हावा हा त्या मागचा उद्देश. परंतु असे असतानाही पूर्वसूचना न देता दीर्घकाळ वीज पुरवठा खंडित राहतो कसा. यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची त्वरित हकालपट्टी झाली पाहिजे. उद्योजकांचे तीनशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून ही निश्चितच गंभीर बाब आहे."

- निखिल पांचाळ, अध्यक्ष, आयमा.