Jaljeevan Mission : जलजीवनच्या 648 योजनांचीमुदत संपूनही कामे अपूर्णच

Jaljeevan Mission : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या माध्यमातून जलजीवन मिशनच्या एक हजार २२२ पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत.

या योजनांपैकी ६४८ योजनांच्या कामांना दिलेली मुदत टळूनही ती कामे पूर्ण झालेली नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे ठेकेदारांना किरकोळ दंड आकारून पहिली मुदतवाढ दिली जात आहे.(Even after expiry of 648 schemes of Jal Jeevan works are still incomplete nashik news)