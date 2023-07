NMC SCADA Meter System : महापालिका हद्दीमध्ये जवळपास २५ हजार व्यावसायिक नळजोडण्या आहे. मात्र तांत्रिक कारणामुळे पाण्याचा हिशोब लागत नाही. वापरलेल्या पाण्यामधून पुरेसा महसूल प्राप्त होत नाही.

त्यामुळे आता स्मार्टसिटीअंतर्गत व्यावसायिक पाणी वापर करणाऱ्या ग्राहकांना ऑटोमॅटिक मोबाईल रीडिंगद्वारे देयके दिली जाणार आहे. या माध्यमातून पाण्याच्या थेंब आणि थेंबाचा हिशोब लागण्यास मदत होणार आहे.

त्यासाठी स्काडा तंत्रज्ञानावर आधारित मीटर जोडणी सुरू असून, आतापर्यंत अडीच हजार मीटर जोडण्या सहा विभागात पूर्ण झाल्या आहेत. (Every drop of water counts Addition of one half thousand meters of Scada nashik)

महापालिका हद्दीमध्ये जवळपास पावणेदोन लाख नळजोडणी आहेत. यातील औद्योगिक वसाहत वगळता २५, ००० नळजोडणी व्यावसायिक आहे. निवासी पाणीपट्टीच्या तुलनेत व्यावसायिक कारणांसाठी पाण्याचा वापर करणाऱ्यांना अधिक म्हणजे चारपट अधिक दर लावला जातो.

मात्र या सर्व पंचवीस हजार ग्राहकांकडून शंभर टक्के पाणीपट्टीची वसुली होते असे नाही. त्याला अनेक तांत्रिक कारणे आहेत. पाणीपट्टीची बिले देण्यासाठी मनुष्यबळ नसल्याने हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे.

त्यामुळे आता स्मार्टसिटीच्या माध्यमातून गावठाण भागात स्काडा प्रणालीचे मीटर बसविले जात आहे. याअंतर्गत व्यावसायिक नळजोडणी असलेल्या ग्राहकांच्या मीटरचे ऑटोमॅटिक मोबाईल रीडिंग या तंत्राच्या साह्याने रीडिंग घेऊन ग्राहकांच्या मोबाईलवर बिल दिले जाणार आहे.

त्यापूर्वी व्यावसायिक नळजोडणी असलेल्या ठिकाणी जुने मीटर बदलून तेथे इलेक्ट्रॉनिक प्रो- मीटर बसविण्याची कारवाई सुरू झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीटरच्या माध्यमातून पाणी वापराचे अचूक वाचन होऊन त्या भागात नियुक्त करण्यात आलेल्या पाणीपट्टी कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईल ॲपवर मीटरचे रीडिंगची स्वयंचलित पद्धतीने नोंद घेतली जाईल.

या माध्यमातून वेळ वाचेल व मनुष्यबळ नियुक्त करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्याशिवाय पाण्याच्या अचूक वापराचीदेखील नोंद होणार आहे. यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर तेव्हापासून पुढे पाच वर्ष देखभाल व दुरुस्तीदेखील खासगी संस्थेच्या माध्यमातून होणार आहे.

पाणीपुरवठ्यावर नियंत्रण

गावठाण भागात स्काडा तंत्राद्वारे पाणीपुरवठा सक्षम करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यासाठी नागपूर येथील मे विश्वराज एन्व्हायरमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला काम देण्यात आले आहे.

या संस्थेच्या माध्यमातून पंचवटीमधील ४० व बारा बंगला येथील ५० दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लान्टवर स्काडा मीटर वसुली जाणार आहे. शहरातील १२८ जलकुंभ तसेच सात जलशुद्धीकरण केंद्रांवरदेखील अशा पद्धतीचे मीटर लावले जाणार असून, बारा बंगला येथे केंद्रीय स्काडा सेंटर उभारले जाणार आहे.

या सेंटरच्या माध्यमातून २४ तास पाण्याची माहिती प्रमुख अधिकाऱ्यांना मोबाईलवर उपलब्ध होईल. पाण्याची गुणवत्ता पाण्यामधील, गढूळतेचे प्रमाण, तसेच पाण्यामधील क्लोरिन प्रमाण या बाबीदेखील मोबाईलवर दिसणार आहे.

विभागनिहाय जोडणी

पूर्व- २५०

पश्चिम- २५०

नाशिक रोड- २५०

पंचवटी- २५०

सिडको- २५०

सत्तर- २५०

"शहरात अडीच हजार स्काडा पाणी मीटर बसविण्यात आले आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत २५ हजार मीटर बसविले जाणार आहे. या माध्यमातून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा हिशोब लागणार आहे."

- सुमंत मोरे, सीईओ, स्मार्टसिटी कंपनी