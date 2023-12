New Year 2024 : हॉटेल, पार्ट्यांवर एक्साईज, पोलिसांची करडी नजर

New Year 2024 : सोमवारी (ता. २५) नाताळ, तर 31 डिसेंबर आठवडाभरावर आलेला असताना, यानिमित्त आयोजित रंगीबेरंगी पार्ट्यांसाठी शहरातील हॉटेलची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे.

या पार्ट्यांच्या आडून विनापरवानगी मद्याची ओल्या पार्ट्या होण्याची शक्‍यता पाहता, शहर पोलिसांसह ग्रामीण पोलिसही महामार्गांवरील ढाब्यांसह हॉटेल्सवर करडी नजर ठेवून आहेत.(Excise on hotels parties watchful eyes of police due to christmas and new year nashik news)