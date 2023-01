Makarsankranti Festival News : तीन दिवस फुल टू धमाल! पतंगोत्सवाचा अमाप उत्साह

येवला : निळेशार आकाश... गारवा असलेले ऊन...सप्तरंगी पतंगांनी सजलेले गगन...डीजेचा सुमधुर आवाज अन्‌ गर्दीने फुललेली घरांची छते...असे नजरेत साठवावेसे वाटणारे दृश्य दिसते ते या पतंगनगरीत...या वादळाचा आनंद लुटण्यासाठी समस्त येवलेकर सज्ज झाले आहेत. आता शनिवार, रविवार व सोमवार हे तीन दिवस येथे दिसणार आहे फक्त फुल टू धमाल!

भारतात अहमदाबाद व सुरत नंतर तन-मन धनाने पतंगोत्सव साजरा होत असेल तर तो पैठणी नगरीत..! भोगी, मकरसंक्रात व कर हे तीन दिवस येवलेकरांसाठी जणू मंतरलेले असतात. आख्खे शहर संचारबंदीचा अनुभव घेते.

अन्‌ आबालवृद्धांच्या गर्दीने छत फुल्ल होऊन जातात..आकाश घिरट्या घालणाऱ्या सप्तरंगी पतंगाने फुलून गेलेले असते..या डोळे दीपवणाऱ्या उत्सवासाठी येवलेकरांची तयारी झाली आहे. (Excitement of Kite Festival Makar Sankranti Price hike of kids up to twenty five percent Nashik News)

या पैठणीनगरीची सांस्कृतिक व उत्सवप्रियता राज्यात प्रसिद्ध आहे. येथील पतंगोत्सव हा जगप्रसिद्ध असून कर, मकरसंक्रांत आणि भोगी हे तीन दिवस जणू येथे मंतरलेले असतात. गावाच्या गल्ल्या ओस आणि घराचे छत फुल्ल तर आभाळ सप्तरंगी..असे अवाक करणारे दृश्य नजरेत साठवताना दम लागतो इतकी धूम शहरभर असते. हा उत्सव अवघ्या दोन दिवसावर येऊन ठेपल्याने येवलेकर पतंगोत्सवाच्या धामधुमीत गुंग झाले आहे. शहरातील प्रत्येक घरात गेल्या पंधरा दिवसांपासून पतंगोत्सवाचे वेध लागल्याचे चित्र असून गल्लोगल्ली पतंग, मांजा, आसारी व साहित्य खरेदीसाठी शौकिनांची लगबग सुरु आहे.

जोमाने खरेदी सुरू

डिझेल दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च, जीएसटीमुळे कच्चामाल वाढल्याने तसेच कागद, बांबू, दोरा आदींचे दर वाढ झाल्याने आसारी व पतंगाच्या दरात २५ ते ३० टक्के वाढ झाली असली तरी शौकीनावर मात्र कुठलाही परिणाम झालेला नसून तितक्याच जोमाने खरेदी सुरू आहे. पतंगाच्या किमतीत वाढ झाली असून गोंडेदार, अंडेदार, कवटीदार, कल्लेदार अशा अनेक प्रकारचे विविध आकारांचे पतंग तयार झाले असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा फोटो असलेला पतंग देखील विक्रीला आहे. आतापर्यंत तीन ते चार लाखावर पतंग विक्री झाले असून अजूनही कारागीर हे पतंग तयार करत असल्याने दिसून येत आहे.

ढील दे रे ढील, वक्काटचा सूर

पतंग खरेदी,घरगुती मांजा तयार करणे आणि आसारी उपलब्ध करण्याची तयारी पूर्ण झाल्याने आता फक्त ढील दे रे ढील.., वक्काट-वक्काटचा सूर निनादण्याची प्रतीक्षा आहे. मागील दीड-दोनशे वर्षांपासून येथील नागरिकांनी पतंग उत्सवाला आपल्या जगण्याचा भाग बनवले असून याची झलक शनिवार ते सोमवार या तीन दिवशी येथे पाहायला मिळणार आहे. बेधुंद होऊन या सप्तरंगी पतंगाला आकाशामध्ये भरारी देताना आकाशाला कवेत घेण्याचे दृश्य अवघ्या काही तासांनी दिसेल. मागच्या दोन ते तीन पिढ्यांनी हा उत्सव जपला असून मोबाईलमध्ये गुंतून पडणाऱ्या नवी पिढीनेही या उत्सवाला जगण्याचा भाग केले आहे. किंबहुना समाजाच्या पुढे जाऊन थेट मुस्लिमबांधवही या उत्सवात सहभागी होत आहेत.

काटाकाटीचा खेळ रंगणार

शहरातील सर्व दुकाने तर सजली आहेच पण यावर्षी नववसाहतीत सुद्धा आसारी व पतंगाची दुकाने थाटली गेली आहे. पतंग, मांजा, आसारीची खरेदी सुरुये पण गच्ची स्वच्छ करण्यासह डीजेचे बुकिंग, मित्रांची जमवाजमव अन्‌ पाहुण्यांना येथे येण्याचे निमंत्रणही देण्यात आले आहे. पतंगाची अवकाशात गवसणी घालतानाच काटाकाटीचा खेळही रंगतो. दोर कापल्यानंतर "वका... ट...', "कटी रे...'च्या घोषणांनी आसमंत दुमदुमून जातो.

तिसरी-चौथी पिढी रमली

विशेष म्हणजे पतंग व आसारी येथेच बनवलेली असते तर पतंग उडवायला वापरला जाणारा मांजा देखील होम मेड असतो. पतंग व आसारी बनवणाऱ्याची तिसरी व चौथी पिढी देखील या व्यवसायात मग्न आहे. शहरात पतंग बनविणारे जवळपास पंधरा, विक्री करणारे ५० वर तसेच, आसारी बनविणारे १५ वर कारागीर आहेत. प्रत्येक शौकीन २००-३०० पतंग एकाच वेळी खरेदी करतात. मोठे कुटुंबीय तर पाचशेपर्यंत पतंग खरेदी करतात. यातून होणाऱ्या उलाढालीमुळे हा उत्सव जगण्याचा भाग बनला तर आहेच पण अर्थकारणाला देखील या उत्सवाने साद घातली आहे.

असे आहेत दर...

० सहा पाती आसारी : १०० ते ३०० रुपये

० सहा पाती छोटी आसारी : ८० ते १५० रुपये

० आठ पाती मोठी आसारी : १५० ते ३५० रुपये

० जंबो साईज आसारी : ३५० ते ४५० रुपये

० दहा पाती जंबो आसारी : ४०० ते ५००

पतंगाचे असे आहेत भाव

- तीनचा पतंग - ३६ रु डझन / ३६० रु. शेकडा

- अर्धीचा : ९६ रु डझन / ९६० रु.शेकडा

- पाऊणचा पतंग : २४० रु डझन / २४०० रु.शेकडा

- सव्वाचा पतंग : ४८० रु डझन / ४८०० रु.शेकडा

"आम्ही गेल्या पाच ते सहा महिन्यापासून मकरसंक्रांतीनिमित्त पतंग बनवण्यास सुरवात करतो. यावेळी पतंगाच्या कच्च्या मालामध्ये वाढ झाल्यामुळे दरवाढ झाली असली तरी मागणी वाढली आहे. तयार झालेले पतंग संपत आले असून प्रत्येक घरात दहा पंधरा डझन पतंग खरेदी झाले आहेत. राजकारणाच्या फोटोचे पतंगाला यावेळेस मागणी वाढल्याचे दिसते."

- प्रवीण भावसार, पतंग कारागीर, येवला

