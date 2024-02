"मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्‍थेच्‍या माध्यमातून मोहाडी येथील १०० एकर जागेवर स्पोर्टस‍ ॲकॅडमी उभारण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय हॉकी खेळाडू मीर रंजन नेगी मार्गदर्शन करताय. नुकतेच प्रशांत देशमुख लिखित ‘कुळवाडी भूषण शिवराय’ पुस्तकाच्या ७५ हजार प्रतींच्या सहाय्याने १७ हजार फूट विश्वविक्रमी शिवप्रतिमा साकारण्यात आली. उपक्रमाची नोंद लंडन येथील ‘वंडर बुक ऑफ रेकॉर्ड’मध्ये झालेली आहे. शिक्षक व विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणारे ‘मविप्र’ संस्थेचे रेडिओ केंद्र सुरू करण्याचाही मानस आहे. संगीत महाविद्यालयही सुरू केले जाईल."- ॲड. नितीन ठाकरे, सरचिटणीस, ‘मविप्र’ संस्‍था

(Expanding horizons of MVP Ambitious to be sports academy music college radio center article by adv nitin thackeray Nashik)