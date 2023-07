Nashik Crime: हॉटेल्समध्ये आढळले मुदतबाह्य अन्नपदार्थ; FDAकडून तपासणीसत्र राबवून कारवाई

By

Nashik Crime : पावसाळ्यात पर्यटनस्थळी होणारी गर्दी पाहता, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या पथकांनी शहरासह पर्यटनस्थळी असलेल्या हॉटेल्सची अचानक तपासणी केली. यामध्ये बहुतांशी हॉटेल्समध्ये मुदतबाह्य अन्नपदार्थ फ्रीजमध्ये ठेवल्याचे आढळून आले.

त्याचप्रमाणे, हॉटेल्सच्या स्वयंपाकघरात अस्वच्छतेसह अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या प्रकरणात पथकाने संबंधित हॉटेल्सला नोटिसा बजाविण्यात आल्याचे अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या नाशिकचे सहआयुक्त सं. भा. नारागुडे यांनी सांगितले. (Expired food found in hotels Action by FDA through inspection session Nashik Crime)

पावसाळ्याच्या दिवसात पर्यटनस्थळी तसेच शहरातील उपाहारगृहांत होणारी गर्दीमुळे आरोग्याच्या दृष्टीने अन्न व औषध प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार उपाहारगृहांची तपासणी सुरू केली आहे.

उपाहारगृह व्यावसायिकांनी पावसाळ्याच्या दिवसात नागरिकांना दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध होण्यासाठी योग्य खबरदारी घेण्याचे आवाहन एफडीएकडून करण्यात आले आहे. तपासणीअंती बऱ्याच हॉटेलमध्ये अन्नसुरक्षा व मानके कायद्याचे परिशिष्ट ४ चे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले.

प्रामुख्याने शीतपेटीत मुदतबाह्य अन्नपदार्थ साठवण केल्याचे आढळले. तसेच मासांहरी (चिकण) व दुग्धजन्य पदार्थ हे मुदतबाह्य झालेले असून साठविलेले आढळले आहे. स्वयंपाकगृहात अस्वच्छता आढळली.

खाद्यपदार्थ हाताळणाऱ्या व्यक्तींची वैद्यकीय तपासणी केलेली नसल्याचे तसेच त्यांना डोक्याला टोपी, हातमोजे व ॲपरॉन्स दिलेले आढळून आले नाही. स्वयंपाकघरात योग्य सूर्यप्रकाश तसेच योग्य रंग दिलेला नसल्याचे निदर्शनास आले.

अन्नपदार्थ तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचा विश्लेषण अहवाल ठेवलेला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

अशा त्रूटी आढळून आलेल्या उपाहारगृहांना सुधारणा करणेसंदर्भात नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत. पुढील योग्य कारवाई कायद्यानुसार करण्यात येणार असल्याची माहिती सहआयुक्त नारागुडे यांनी दिली.

या उपाहारगृहांची तपासणी

हॉटेल व्हेज ॲरोमा (गंगापूर रोड), हॉटेल उडपी तडका (सोमेश्वर मंदिरासमोर), हॉटेल दिल से देसी (गंगापूर रोड), हॉटेल काका का ढाबा (जेहान सर्कल, नाशिक), हॉटेल सयाजी (इंदिरानगर, नाशिक), हॉटेल कोटयार्ड बाय मेरीअट (मुंबई नाका, नाशिक), हॉटेल सियोना रेस्टॉरंट (गंगावऱ्हे गाव, ता. नाशिक), हॉटेल आरटीसन स्पिरीट प्रा.लि. (गंगावऱ्हे गाव, ता.नाशिक).