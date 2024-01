Nashik: भट्टीमधुन निघणाऱ्या मेटेरीयलमुळे हिंदुस्तान ग्लास कंपनीत स्फोट; औद्योगिक सुरक्षा विभागाचा प्रथम दर्शनी अहवाल

सातपूर : माळेगाव (ता.सिन्नर) औद्योगिक वसाहतीतील हिंदुस्तान नॅशनल ग्लास कारखान्यात (एच.एन.जी.) शुक्रवारी (ता.२९) रात्री आठ ते साडेआठच्या सुमारास कंपनीतील भट्टीचा स्फोट होऊन आग लागल्याची घटना समोर आली होती.

सदर घटनेबाबत औद्योगिक सुरक्षा विभागाने अहवाल सादर करण्याचे काम सुरू असून ही आग भट्टीतुन मटेरिअल लिक होऊन वीज रोहीत्रावर पडल्याने स्फोट झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.

घटना झाल्यापासून संपूर्ण उत्पादन बंद करण्यात आल्याचे कंपनीचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. (Explosion at Hindustan Glass Company due to material leaking from furnace First Appearance Report of Department of Industrial Safety Nashik)