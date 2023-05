Nashik News : घोटीचे प्रभारी खेडकरांची उचलबांगडी

By

Nashik News : घोटी पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहायक पोलिस निरीक्षक दिलीप खेडकर यांची अखेर उचलबांगडी करण्यात आली आहे. प्रभारी पदभार सहायक पोलिस निरीक्षक श्रद्धा गंधास यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. (Expulsion of Khedkar in charge of Ghoti nashik news)

याबाबतचे आदेश ग्रामीण पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी दिले आहे. श्री. खेडकर यांना तातडीने मुख्यालयी बोलविण्यात आले आहे.

खंबाळे येथील महिलेच्या खुनानंतर लोकप्रतिनिधीसह ग्रामस्थ व नागरिकांमध्ये पोलिसिंग कनेक्टिव्हिटी प्रभारी अधिकारी यांच्या त्रुटी व परिसरात अवैध धंदे, त्याचबरोबर गुन्हेगारीत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आल्याने उचलबांगडी करण्यात आल्याचे अंतर्गत बोलले जात आहे.

घोटी पोलिस ठाण्यातील ही प्रथम घटना असून संरक्षण व न्यायालय ही वेगवेगळी भूमिका असतांना त्यावर आपला ठसा चुकीच्या मार्गाने उमटाविल्याने नागरिकांच्या रोषाने प्रभारींना मुख्यालयी बोलविण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

ग्रामीण पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रद्धा गंधास यांनी पदभार सांभाळला आहे. त्यांनी घोटी शहरातील वाहतूक समस्या, अवैधधंधे, कायद्याचा धाक यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.