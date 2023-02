Nashik News : नोकरीचे आमिष दाखवून गंडा घालणाऱ्या टोळ्या सक्रिय

नाशिक : टपाल (Postal) विभागात नोकरीचे आमिष दाखवून बनावट नोकरीची ऑर्डर देऊन एकाची आठ लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोन दिवसांपूर्वीच गुन्हा दाखल झालेला असता, नव्याने एका महिलेस समाजकल्याण विभागात नोकरीचे आमिष दाखवून धुळ्यातील संशयितांनी तीन लाखांची फसवणूक केली आहे.

याप्रकरणी सातपूर पोलिसात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Extortion gangs are active with lure of jobs Fraud of 3 lakhs of woman nashik Fraud crime news)

भूषण पाटील (रा. नगावबारी रिक्षा स्टॅन्ड, धुळे), किरण पवार, गणेश अरुण भावसार (रा. न्याहलाद, धुळे), योगेश गायकवाड (रा.नगावबारी, धुळे) असे संशयितांची नावे आहेत. मीना सुरेश जगताप (रा. श्रमिकनगर, सातपूर) यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयितांनी विश्वास संपादन करून त्यांच्या मुलास समाजकल्याण विभागात नोकरी देण्याचे आमिष दाखविले.

त्यासाठी संशयितांनी एसबीआय बँक खात्यावर व फोन पेसह विविध खात्यावर ३ लाख रुपये घेतले. सदर प्रकार १७ नोव्हेंबर २०२२ ते ७ फेब्रुवारी २०२३ या दरम्यान घडला. मात्र, यादरम्यान पैसे देऊनही मुलास नोकरी मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी पैसे परत मागितले असता, संशयिताने नकार देत उलट ‘काय करायच ते करून घे’ असे म्हणत धमकी दिली.

हेही वाचा : प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

हेही वाचा: MUHS Convocation Ceremony : आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचा 22वा दीक्षांत समारंभ 13 फेब्रुवारी रोजी

गुन्ह्याचा तपास उपनिरीक्षक एस. एस. जाधव करीत आहेत. नोकरीची गरज असलेल्यांना हेरून संशयितांच्या टोळ्यांकडून अशा व्यक्तीचा विश्वास संपादन करून त्यांना शासकीय नोकरीचे आमिष दाखविले जाते. अशा टोळ्यांनी आत्तापर्यंत आदिवासी विकास विभाग, समाजकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, महापालिका, टपाल विभागात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून अनेकांना आर्थिक गंडा घातला आहे. या सक्रिय टोळ्यांची मोठी साखळी असून, ती राज्यभर कार्यरत आहे.

हेही वाचा: Nashik News : जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये येत्या शनिवारी राष्ट्रीय लोकअदालत