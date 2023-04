Nashik Fraud Crime : शेअर मार्केट ट्रेडिंगच्या नावाने 52 लाखांचा गंडा

नाशिक : शेअर मार्केट ट्रेंडिगच्या नावाखाली तब्बल ५२ लाखाची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कंपनीतील गुंतवणुकीतून दामदुप्पट आमिषाने ही फसवणूक करण्यात आली. संशयितांनी गाशा गुंडाळल्याने हा प्रकार पोलिसात पोचला आहे. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात फसवणुकीसह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Extortion of 52 lakhs in name of stock market trading Nashik Fraud Crime news)

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अविनाश सूर्यवंशी, वैभव ननावरे, साईनाथ त्रिपाठी, अमोल शेजवळ, शाहरुख देशमुख, जयेश वाणी, सिध्दार्थ मोकळ, आशुतोष सूर्यवंशी, ईशा जयस्वाल, सचिन जयस्वाल व हितेश पवार, अशी ठकबाज संशयितांची नावे आहेत.

याप्रकरणी संतोष इंद्रभान गोरे (३५ रा. अशोका मार्ग ) यांनी तक्रार दाखल केली आहे. संशयितांनी कॉलेज रोडवरील यशोमंदिर अव्हेन्यू येथे आपले शेअर मार्केट ट्रेडिंगचे कार्यालय थाटले होते. या ठिकाणी तक्रारदार गोरे यांचे जाणे- येणे होते.

संशयित ठकबाजांनी शेअर मार्केट गुंतवणुकीसाठी येणाऱ्या गुंतवणुकदारांना आपल्या कंपनीत गुंतवणुक केल्यास आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखविल्याने ही फसवणूक केली. संशयितांच्या आमिषाला बळी पडत तक्रारदार यांनी १५ फेब्रुवारी ते २२ डिसेंबर २०२२ दरम्यान तब्बल ५२ लाख दहा हजार रुपयांची गुंतवणुक केली.

मात्र गुंतवणुकीची मुदत संपूनही संशयितांनी रक्कम अथवा दामदुप्पटची रक्कम परत केली नाही. याच दरम्यान संशयितांनी कार्यालय बंद करून पोबारा केल्याने तक्रारदार गोरे यांनी पोलीसात धाव घेतली तक्रार नोंदविली.