Nashik Cyber Crime: वर्क फ्रॉम होमचे आमिष दाखवून साडेसहा लाखांना गंडा

Nashik Crime : शहरातील दोघांना वर्क फ्रॉम होम व पार्ट टाईम जॉबच्या माध्यमातून चांगल्या आर्थिक परताव्याचे आमिष दाखवून सायबर भामट्यांनी तब्बल साडेसहा लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

याप्रकरणी नाशिक सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Extortion of six half lakhs by showing lure of work from home Nashik Crime)

रविना रमेश गोडसे (रा. संसरी लेन, देवळाली कॅम्प) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांना सायबर भामट्याने फोन करून पार्ट टाइम जॉबच्या माध्यमातून अधिक पैसे कमविण्याचे आमीष दाखवले.

कामकाज मोबाइलवर ऑनलाइन दाखवत भामट्यांनी रविना यांना वेगवेगळ्या शुल्कच्या नावाखाली साडे तीन लाख रुपये वेगवेगळ्या बँक खात्यांत व ऑनलाइन युपीआय खात्यांमध्ये जमा करण्यास सांगितले.

मात्र पैसे दिल्यानंतरही मोबदला मिळत नसल्याने भामट्याशी संपर्क साधला असता, होऊ शकला नाही. त्यावेळी फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच, त्यांनी सायबर पोलिसात धाव घेतली. गेल्या २ ते ४ मे दरम्यान ३ लाख ५१ हजार रुपयांची त्यांची फसवणूक झाली.

तर, याचप्रकारे लोकेश रविकांत दीक्षित (रा. दिंडोरी रोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांचीही १० ते २७ मार्च दरम्यान ऑनलाईन वर्क फ्रॉम होमच्या नावाखाली फसवणूक झाली.

सायबर भामट्याने त्यांना वर्क फ्रॉम होमचे आमीष दाखवून ३ लाख १९ हजार रुपये वेगवेगळ्या बँक खात्यात जमा करण्यास सांगितले. त्यानंतर भामट्याशी संपर्क न झाल्याने लोकेश यांनी सायबर पोलिसांत धाव घेतली.

या दोन्ही गुन्ह्यांत फसवणूक झालेल्यांशी संपर्क साधणाऱ्यांसह ज्यांच्या बँक ख‌ात्यात पैसे जमा झाले त्या बँक खातेधारकांविरोधात नाशिक सायबर पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.