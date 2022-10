By

नाशिक : दिवाळी उत्‍सवाचे पडघम वाजू लागलेले असतांना, या कालावधीत प्रवासी संख्येत वाढ होत असते. या पार्श्वभुमिवर प्रवाश्‍यांच्‍या सुविधेसाठी महाराष्ट्र राज्‍य मार्ग परीवहन महामंडळातर्फे जादा बसगाड्या उपलब्‍ध करुन दिल्‍या जाणार आहेत. सोमवार (ता.१७) पासून जादा बसगाड्या धावतील. ३१ ऑक्‍टोबरपर्यंत जादा बसगाड्या प्रवाशीसेवेसाठी उपलब्‍ध राहतील. (Extra buses from Monday for conveyance of passengers till 31st october Nashik Latest Marathi News)

एसटी महामंडळाच्या महाव्यवस्थापकांनी या संदर्भात राज्‍यभरातील सर्व विभाग नियंत्रकांना सुचना जारी केल्‍या आहेत. त्‍याअनुषंगाने नाशिक विभागाकडून नियोजन आखले जात आहेत. नाशिक विभागातून दिवाळीसाठी लांब पल्‍याच्‍या मार्गावर विशेष गाड्या सोडल्‍या जाणार आहेत. याशिवाय रहदारीचा मार्ग असलेल्या पुणे, मुंबई, धुळेसह अन्‍य मार्गावरही विविध आगारांतून बससेवा उपलब्‍ध करुन दिली जाणार आहे.

नाशिक ते पुणे मार्गावर हिरकणी, शिवशाही, शितल बसगाड्यांना प्रवाश्‍यांकडून प्रतिसाद मिळत असतो. त्‍यानुसार मागणीप्रमाणे बसगाड्या उपलब्ध केल्‍या जाणार आहेत. तसेच नाशिक-औरंगाबाद मार्गावरही विशेष फेऱ्यांचे नियोजन केले आहे. गेल्‍या दोन वर्षांमध्ये कोरोना महामारीमुळे दिवाळी साजरी करण्यावर निर्बंध आलेले होते.

परंतु यंदा प्रत्‍येक सण- उत्‍सवाला भरघोस प्रतिसाद मिळत असल्‍याने, ही गोष्ट लक्षात घेत दिवाळीसाठी जादा बसगाड्यांचे नियोजन आखले जाते आहे. या कालावधीत खासगी ट्रॅव्‍हल्‍सकडून अव्वाच्‍यासव्वा भाडे आकारणी केली जात असल्‍याने, प्रवाश्‍यांची लूट थांबवण्यासाठी जादा बसगाड्या उपलब्‍ध केल्‍या जाणार आहेत.

स्‍वच्‍छतेवर असेल विशेष भर

जादा बसगाड्या उपलब्‍ध करतांना महामंडळाकडून विशेष खबरदारी घेतली जाणार आहे. यामध्ये महामंडळाकडून स्वमालकीच्या बसगाड्यांना त्‍यातही शिवनेरी, शिवशाही बसगाड्या रस्‍त्‍यावर उतरविल्‍या जाणार आहेत. तसेच मार्गावर धावण्यापूर्वी गाडी आतून आणि बाहेर धुतली जाणार आहे. आसन व्‍यवस्‍था सुस्‍थितीत असल्‍याची खात्री केली जाणार आहे. गाड्यांच्‍या खिडक्‍या सुस्‍थितीत असल्‍याचीही खातरजमा केली जाणार आहे. या संदर्भात महाव्‍यवस्‍थापकांनी सूचना केल्‍या आहेत.

